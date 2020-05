Giovedì 7 maggio alle ore 21:25 verrà trasmessa su Rai 1 la terza puntata della fiction "Vivi e lascia vivere". Dopo il successo della prima puntata, pure la seconda ha avuto un gran seguito con una media di quasi 7 milioni di spettatori ed uno share pari al 24,5%. Nel terzo e quarto episodio della Serie TV andato in onda il 30 aprile, abbiamo assistito a Giada che è fuggita di casa, con Laura che ha chiesto il supporto di Toni per ritrovare la figlia. A fine puntata si è scoperto come è stata la stessa donna ad appiccare l'incendio in cui è morto Renato, in quanto ha voluto nascondere ai figli che il padre si era fatto una nuova famiglia e che non aveva più nessuna intenzione di vedere loro.

Trama quinto episodio di Vivi e lascia vivere: la complicità tra Laura e Toni si fa più forte

La serie tv "Vivi e lascia vivere" diretta da Pappi Corsicato è giunta alla terza puntata e come le precedenti anche questa sarà composta da due episodi. Nel quinto appuntamento in onda giovedì 7 maggio vedremo che la complicità tra Laura e Toni si farà sempre più forte e questo porterà entrambi ad abbandonare le resistenze che fino a quel momento li ha tenuti lontani.

Sarà la scelta più giusta da fare? Probabilmente no, considerando quanto successo in passato, ma la donna crederà nel cambiamento dell'uomo.

Nel corso di questo episodio tra le altre cose vedremo come l'attività di fast-food inizierà ad andare bene. Intanto Giada continuerà a svolgere il suo lavoro da cubista, ma incorrerà in una brutta disavventura nel posto di lavoro.

Anticipazioni del sesto episodio: Giada ha dubbi sulla morte del padre

Secondo le Anticipazioni Tv nel sesto episodio assisteremo alla Ruggero che si renderà conto che Toni non sarà una persona onesta e prenderà la decisione di allontanarlo da lei, vietandogli di frequentare i suoi figli.

Nel frattempo Giada, che lascerà il lavoro notturno grazie all'aiuto di Toni, in maniera del tutto casuale scoprirà che più di qualcosa non sarà chiaro nel racconto fatto dalla madre sulla scomparsa del padre. La ragazza troverà degli indizi e mediterà di recarsi a Tenerife per scoprire la verità. Intanto Giovanni, il figlio minore di Laura, si innamorerà per la prima volta. Secondo le anticipazioni della prossima settimana, per Laura le cose si faranno complicate, in quanto le amiche le volteranno le spalle e i figli andranno via di casa.

L'unica persona che le starà vicino sarà Toni, nonostante i due abbiano smetteranno di frequentarsi.

Per chi non potrà vedere in diretta il quinto e sesto episodio di "Vivi e lascia vivere", ricordiamo che sarà possibile seguire la replica in streaming su Raiplay, la piattaforma online della rete Rai.