Il mistero che sta avvolgendo le ultime puntate di Uomini e donne, sta per essere risolto: domani, venerdì 8 maggio, il pubblico conoscerà l'identità di "Alchimista", il corteggiatore per ora senza volto di Giovanna Abate. Le anticipazioni che sono state trasmesse su Canale 5 al termine dell'appuntamento odierno, infatti hanno mostrato parte della reazione che avrà la tronista quando vedrà il viso del suo spasimante con la maschera di Dalì: dall'espressione che fa la ragazza, sembra che i due si siano già visti o conosciuti in passato.

'Alchimista' pronto a svelarsi a Uomini e Donne

Sono state fatte tante ipotesi su chi possa nascondersi dietro alla maschera di "Alchimista", il ragazzo che sta corteggiando Giovanna Abate senza mostrare il volto. Dopo aver avuto il sospetto che lo spasimante in questione possa essere un personaggio già noto al pubblico di Canale 5, in rete si sono scatenati nel fare teorie sulla sua identità.

Manuel Galiano, Alessio Campoli, Alessandro Graziani e Sammy Hassan sono solo alcuni degli ex protagonisti del Trono Classico che i telespettatori hanno accostato alla figura di "Alchimista": i primi due hanno smentito il rumors su Instagram, gli altri hanno sposato un momentaneo quanto sospettoso silenzio.

La puntata di Uomini e Donne che andrà in onda domani, venerdì 8 maggio, dovrebbe essere quella giusta per scoprire finalmente chi è che ha fatto perdere la testa alla tronista romana senza che lei vedesse mai il suo completo aspetto fisico.

Le anticipazioni che sono state date su quello che accadrà tra circa 24 ore, dunque, informano i fan del dating-show che "Alchimista" è pronto a mostrarsi e lo farà in modo insolito.

La reazione di Giovanna dopo l'incontro con 'Alchimista' a Uomini e Donne

Alla fine della puntata di Uomini e Donne del 7 maggio, è stato mandato in onda un filmato contenente le anticipazioni di alcune delle cose che accadranno domani: Sossio Aruta si inginocchierà di fronte alla compagna Ursula Bennardo, Gemma Galgani incontrerà "Punto coronato" e Giovanna Abate si ritroverà finalmente faccia a faccia con "Alchimista".

La tronista, dunque, siederà a centro studio e indosserà un foulard rosso sugli occhi, molto probabilmente su richiesta del suo misterioso corteggiatore.

Ad un certo punto, però, Maria De Filippi chiederà a qualcuno di entrare in studio: il ragazzo (magistralmente ripreso di spalle per non spoilerare troppo) si accomoderà di fronte alla romana e le mostrerà la sua faccia.

La reazione che avrà Giovanna nel vedere per la prima volta chi si nasconde sotto alla maschera di Dalì, sarà soprattutto di sorpresa: chi ha visto il video in questione, infatti, sostiene che la Abate pare riconoscere la persona che ha davanti, come se avesse a che fare con qualcuno che le è familiare.

Sossio e Gemma tra i protagonisti di Uomini e Donne l'8 maggio

L'attesissimo incontro tra Giovanna e "Alchimista" (e di conseguenza lo svelamento del volto di lui), è soltanto una delle tante cose che accadranno nel corso dell'appuntamento con Uomini e Donne di domani.

Tra i protagonisti della giornata, infatti, ci saranno anche gli ex Sossio Aruta e Ursula Bennardo: i due, diventati genitori da alcuni mesi, torneranno in studio per confermare l'amore che provano l'uno per l'altra e il napoletano, dovrebbe inginocchiarsi di fronte alla compagna, probabilmente per ribadirle la proposta di matrimonio già fatta durante il Grande Fratello Vip.

Gemma Galgani, infine, si ritroverà faccia a faccia con un altro dei signori con i quali ha chattato nella versione virtuale del programma: dopo il 26enne "Sirius", la dama torinese incontrerà il più maturo "Punto coronato".