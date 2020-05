Da quando "Alchimista" è apparso per la prima volta su Canale 5, non passa giorno che qualcuno non formuli una nuova teoria sulla sua identità. Il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e donne, secondo tanti, potrebbe essere un ex della trasmissione: dopo la smentita di Manuel Galiano sui social network, inizia a prendere piede l'ipotesi che possa essere Alessio Campoli il giovane che sta provando a conquistare la tronista senza farsi vedere in viso.

Amedeo Venza lancia un nuovo sospetto sul corteggiatore di Uomini e Donne

È ancora avvolta nel mistero l'identità di uno degli spasimanti che Giovanna Abate ha conosciuto nel corso della versione virtuale di Uomini e Donne: "Alchimista", infatti, non ha voluto mostrare il suo volto neppure nell'ultima apparizione che ha fatto in tv qualche giorno fa.

La scelta del corteggiatore di non farsi vedere in viso (magistralmente coperto da una maschera di Salvador Dalì della "Casa di Carta") ha acceso la curiosità della maggior parte dei telespettatori, che da un po' sono alla ricerca del nome di colui che ambisce a conquistare il cuore della tronista romana.

Anche se non è ancora stato confermato dagli addetti ai lavori, il pensiero di molti è che il giovane sia un ex del dating show, più precisamente qualcuno che ha già corteggiato e che ora vorrebbe provare a fare altrettanto, ma senza rendere pubblica la sua faccia.

Dopo aver lanciato i rumors sul possibile ritorno di Manuel Galiano su Canale 5, l'influencer Amedeo Venza (sempre molto informato su tutto ciò che riguarda U&D e il Gossip in generale) ha cominciato a far circolare un altro nome conosciuto da associare all'Alchimista.

Alessio Campoli: possibile ritorno in incognito a Uomini e Donne

"Se (e sottolineo se) dovesse essere un ex di Uomini e Donne, per me l'Alchimista è Alessio Campoli", ha fatto sapere Amedeo Venza tramite il suo profilo Instagram.

L'influencer, inoltre, ha reso pubblici gli indizi che l'hanno fatto giungere alla conclusione che potrebbe essere l'ex compagno della Nasti il corteggiatore di Giovanna Abate: tatuaggio vicino al collo (nascosto dalla redazione con un bollino in esterna), guanti neri, tatuaggi sulle mani (che il giovane misterioso ha sfoggiato in un video dove preparava la cena a casa per la tronista) e Roma come provenienza.

Insomma secondo il pugliese potrebbe essere proprio il ragazzo, scelto e poi lasciato da Angela nel giro di neppure un mese, la persona che sta provando a conquistare con mille attenzioni l'attuale protagonista del Trono Classico. Sarà vero?

Manuel smentisce il nuovo corteggiamento a Uomini e Donne

Mentre in rete inizia a prendere quota l'ipotesi che possa essere il romano Alessio Campoli il corteggiatore mascherato di Giovanna (soprattutto per i tatuaggi che sfoggia negli stessi punti del corpo l'Alchimista), un altro ragazzo che è stato tra gli indiziati ha smentito il suo ritorno a Uomini e Donne.

Dopo aver alimentato il gossip sul fatto che potesse essere lui lo spasimante misterioso della Abate (pubblicando su Instagram foto e frasi riferite alla maschera di Dalì o agli spoiler che stavano circolando), Manuel Galiano ha deciso di fare chiarezza con un video apparso nelle sue Stories.

"Non sono io. Mi spiace ma ieri c'è stato un incidente. Non sapevo nulla di questa storia, vi ringrazio per l'aggiornamento", ha esordito l'ex di Giulia Cavaglià nello sfogo che molti siti hanno riportato.

"Fermo tutto perché iniziano a incolparmi di aver fatto cose. Calmatevi, la cattiveria lasciamola da parte.

Vi dico che non sono io, il gioco finisce qui", ha concluso il giovane rivolgendosi a chi lo stava accusando di aver ricercato visibilità condividendo contenuti ambigui sui suoi social.