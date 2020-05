Sono passate ormai un bel po' di settimane da quando "Alchimista" è entrato a far parte del cast di Uomini e donne: il corteggiatore misterioso di Giovanna Abate, però, non ha ancora mostrato il suo viso né alla romana né al pubblico. Le anticipazioni che Witty Tv ha dato della puntata che sarà trasmessa il 13 maggio, informano i telespettatori che la tronista avrà la possibilità di vedere il suo spasimante nel backstage.

Giovanna e 'Alchimista' protagonisti di Uomini e Donne domani

Chi si nasconde sotto la maschera di Salvador Dalì a Uomini e Donne? È questa la domanda più frequente che si stanno ponendo i fan del dating-show da qualche settimana, ovvero da quando Giovanna Abate ha accettato la corte di un ragazzo senza nome né volto.

Dopo aver fatto ricorso a tutti i modi possibili per non essere riconosciuto (guanti, cappucci in testa e fondotinta per coprire evidenti tatuaggi su collo e mani), pare che "Alchimista" abbia deciso di uscire finalmente allo scoperto.

Le anticipazioni video che sono state date ai telespettatori al termine della puntata odierna, hanno fatto sapere che domani la tronista romana si ritroverà faccia a faccia con il suo corteggiatore misterioso.

Sarà Maria De Filippi ad informare la giovane della richiesta che ha fatto il suo spasimante di poterla vedere fuori dagli studi Tv: "Lui oggi vuole farsi vedere da Giovanna".

Stando a questi pochi spoiler, pare che il giovane dall'identità ancora nascosta possa decidere di mostrare il suo volto soltanto alla Abate, lasciando la gente a casa e gli altri membri del cast ancora nel dubbio.

Rimane da capire se sarà davvero così.

Il ritorno a Uomini e Donne di Alessandro Graziani

Tra le tante altre cose che accadranno il 13 maggio a Uomini e Donne, spicca sicuramente il ritorno in studio di Alessandro Graziani. Dopo essersi auto eliminato la scorsa puntata per lo scarso interesse di Giovanna Abate nei suoi confronti, domani il ragazzo scenderà nuovamente le scale degli studi Elios per un motivo molto particolare.

Le anticipazioni fornite da Witty Tv, infatti, hanno fatto sapere che il giocatore di pallavolo incontrerà tre ragazze che hanno contattato la redazione appositamente per conoscere lui: ora che la frequentazione con la tronista romana è finita in malo modo, pare che il giovane sia già pronto a voltare pagina.

Veronica e Giovanni vicini a Uomini e Donne Over

Altri due protagonisti della puntata di domani, saranno Veronica Ursida e Giovanni: i due, dopo essersi stati accusati di avere un accordo o una relazione segreta lontano dalle telecamere, tra poche ore racconteranno gli sviluppi che ha avuto la loro conoscenza in settimana.

La dama confermerà il forte interesse che nutre nei confronti del cavaliere, mentre lui ammetterà che tra loro c'è stato anche un avvicinamento fisico dopo il mancato bacio di qualche giorno fa.

Proprio perché i due volti del Trono Over non si considerano ancora fidanzati, Maria De Filippi dirà che c'è qualcuno che vorrebbe conoscere meglio la bionda romana, mettendo lei e il suo corteggiatore in forte imbarazzo.

Sul fronte Gemma Galgani, invece, procederanno i battibecchi a distanza tra lei e Tina Cipollari a causa della conoscenza della 70enne con il giovane Nicola Vivarelli: "Sirius" e la torinese, infatti, stanno continuando ad uscire e sembrano trovarsi molto bene insieme.

L'opinionista del dating-show, però, non crede affatto all'interesse che i due dicono di provare e farà di tutto per dimostrare che l'unico intento del 26enne è quello di farsi vedere in televisione a discapito di Gemma, che invece appare entusiasta e sognante circa questa frequentazione insolita.