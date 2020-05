Sono tanti i Gossip che stanno circolando su Nicola Vivarelli da quando ha messo piede negli studi di Uomini e donne: il ragazzo, che in Tv sta corteggiando Gemma Galgani, è preso di mira dagli attacchi di sue presunte ex fidanzate. Amedeo Venza, per esempio, ieri ha riportato la segnalazione di una 47enne che sostiene di aver avuto un flirt con "Sirius": pare che sia stato lui a lasciarla per una questione anagrafica e perché è sposata e con due figli.

L'attacco esterno al giovane spasimante di Gemma a Uomini e Donne

Non accenna a placarsi la polemica sulla conoscenza in corso tra Gemma Galgani e il 26enne Nicola: da quando la protagonista di Uomini e Donne ha accettato di farsi corteggiare da un ragazzo che ha 44 anni in meno di lei, sono tante le critiche che ha ricevuto sia negli studi Tv che dalla gente a casa.

Lo scettico pubblico del dating-show, però, se la sta prendendo soprattutto con Vivarelli che, secondo il parere di gran parte dei telespettatori, sta solo prendendo in giro la dama del Trono Over e la sta sfruttando per visibilità.

A far aumentare i sospetti, ci stanno pensando i racconti di alcune presunte ex di "Sirius" che, avvalendosi del supporto di popolari blog o delle condivisioni di influencer, ne stanno dicendo di tutti i colori sul giovane spasimanti della 70enne torinese.

La segnalazione di Venza su Nicola di Uomini e Donne

Nella tarda serata di ieri, lunedì 11 maggio, l'influencer Amedeo Venza ha reso pubblico il racconto di una signora che sostiene di aver avuto una storia d'amore con il corteggiatore di Gemma.

Anche se ha chiesto che il suo nome non fosse reso pubblico, la donna ha svelato alcuni interessanti dettagli sul ragazzo che fa parte del cast di Uomini e Donne da un paio di settimane.

"Io ho 47 anni e tempo fa ho avuto una storia con Nicola. Ti garantisco che è lì solo per farsi notare", ha esordito la presunta ex di Vivarelli nello sfogo che molti siti di gossip stanno riportando nelle ultime ore.

"Quando ha deciso di interrompere la nostra relazione, l'ha fatto con un messaggio e attribuendo la colpa di tutto alla questione anagrafica", ha aggiunto la protagonista di questo rumors nella chiacchierata che ha avuto con l'informatissimo pugliese.

Un altro piccolo ma interessante particolare, è che la signora in questione dice di essere sposata e di avere due figli, quindi "Sirius" avrebbe avuto un rapporto con una donna già impegnata e più grande di lui di circa 20 anni.

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 12 maggio

La segnalazione appena riportata, però, non è l'unica ad essere arrivata ai blog contro Nicola Vivarelli: alcuni giorni fa, infatti, un'altra ex compagna del ragazzo (che ha fornito prove del loro legame passato) ha messo in dubbio la sua sincerità con parole che non hanno di certo fatto piacere a Gemma Galgani.

Tra i tanti che non credono all'interesse che il 26enne sostiene di provare nei confronti della dama del Trono Over, c'è anche Tina Cipollari, che proprio durante la puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi, attaccherà il corteggiatore dandogli del bugiardo cronico.

A turbare i già precari equilibri che ci sono attualmente tra la 70enne torinese e l'ufficiale di Marina, ci penserà un'altra signora del parterre: le anticipazioni che ha fornito Witty Tv, infatti, informano i telespettatori che una delle dame (il cui nome non è stato svelato per non spoilerare troppo) chiederà il numero di telefono di Nicola, facendo infuriare non poco Gemma.

Ancora non si sa se il ragazzo accetterà oppure no di conoscere altre donne davanti alle telecamere, oppure se porterà avanti la sua discussa "battaglia" alla conquista del cuore della Galgani.