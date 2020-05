Si infittisce il mistero sul corteggiatore mascherato di Uomini e donne: sebbene in rete prenda sempre più piede l'ipotesi che a vestire i panni di "Alchimista" non sia un ex protagonista della trasmissione, ci sono ancora dei particolari che stanno facendo scervellare i curiosi. Il sito di Fanpage, per esempio, fa notare che i tatuaggi che lo spasimante di Giovanna Abate ha sfoggiato in studio nelle ultime puntate, nelle esterne con la tronista spariscono sia dalle mani che dai polsi.

Nuove indiscrezione su 'Alchimista' di Uomini e Donne

Mentre alcuni blog supportano le ipotesi che sotto la maschera di Salvador Dalì possa nascondersi uno tra Davide Basolo e Angelo Tolletti, Fanpage torna ad occuparsi dei dettagli significativi che potrebbero svelare la vera identità di "Alchimista".

Sul sito d'informazione, infatti, nelle ultime ore è apparso un articolo che tratta un interessante argomento: i tatuaggi che il corteggiatore di Giovanna Abate sfoggia soltanto in determinate situazioni.

Il ragazzo che sta provando a conquistare la tronista senza farsi vedere in volto, nella puntata del dating-show che è andata in onda l'8 maggio, è apparso "pulito" in esterna e tatuato in studio, soprattutto sulle mani e sui polsi. Quando "Alchimista" si è sporto sulla sedia per stringere le mani della romana, nonostante avesse dei guanti, si sono intravisti i disegni che ha sul polso destro, gli stessi che i più attenti hanno notato nel video messaggio del 30 aprile in cui preparava una cena a casa per la donna che vorrebbe al suo fianco.

Quando Maria De Filippi ha trasmesso la clip dell'incontro che c'era stato qualche sera prima tra i due giovani, però, le mani e i polsi di lui (in quest'occasione senza guanti) erano senza tatuaggi. Come mai?

La teoria del web sul corteggiatore mascherato di Uomini e Donne

Il mistero sui tatuaggi di "Alchimista" che appaiono e scompaiono in base alle situazioni, potrebbe essere spiegato in due modi: o a corteggiare Giovanna sono due persone diverse, oppure la redazione di Uomini e Donne ha ideato uno stratagemma per confondere le idee dei telespettatori.

Fanpage, infatti, ipotizza che le mani e i polsi del ragazzo che si nasconde sotto la maschera di Salvador Dalì possano essere state coperti con del fondotinta per nascondere gli evidenti disegni che ha in punti del corpo molto esposti. Lo stesso discorso potrebbe valere per il tattoo che il giovane sembra avere sulla parte destra del collo, che in più esterne è stato coperto da un bollino per evitare che qualcuno a casa potesse riconoscerlo.

Due ragazzi non famosi in pole per il ruolo di 'Alchimista' a Uomini e Donne

Chi è, dunque, "Alchimista"? Dopo che Manuel Galiano, Alessio Campoli e Alessandro Graziani hanno smentito i rumors sul loro possibile coinvolgimento in questo mistero televisivo, in rete prende sempre più piede l'ipotesi che possa essere un ragazzo comune a corteggiare Giovanna indossando una maschera.

Fanpage sostiene che sarebbe il barman ligure Davide Basolo a vestire i panni dello spasimante senza viso della Abate, mentre Bitchyf ipotizza che possa essere Angelo Tolletti a ricoprire quest'inedito e accattivante ruolo a Uomini e Donne.

L'ultimo giovane citato è stato eliminato dalla tronista all'inizio del suo percorso, perciò c'è chi sostiene che la redazione abbia deciso di dargli un'altra possibilità per dimostrare che l'aspetto fisico (motivo per il quale è stato "cacciato" mesi fa dalla romana) conta fino a un certo punto e che sono la testa e i comportamenti di una persona a fare la differenza, soprattutto nella fase iniziale di una conoscenza.