Quando sembrava ormai certo che dietro la maschera di Alchimista si nascondesse Davide Basolo, ecco spuntare una conversazione che potrebbe rimettere tutto in discussione. Stando allo screenshoot che ha pubblicato una pagina Instagram che si occupa di Uomini e donne, il barman ha smentito di essere lui il corteggiatore misterioso di Giovanna Abate. La precisazione del ragazzo, però, a gran parte del pubblico suona strana soprattutto perché è arrivata a molte settimane dai primi rumors sulla sua possibile partecipazione al dating-show.

La smentita di Davide Basolo su Uomini e Donne

A pochi giorni dalla conclusione della stagione 2019/2020 di Uomini e Donne, non è ancora stato svelato il mistero che da settimane aleggia su un protagonista del cast: chi è Alchimista?

In seguito a vari indizi che i siti di Gossip hanno colto sia in Tv che sui social network, il principale candidato a vestire i panni del corteggiatore misterioso di Giovanna Abate era Davide Basolo.

Il barman ligure, infatti, ha gli stessi tatuaggi del cavaliere mascherato (anche negli stessi punti delle mani e del collo) e un profilo identico a quello che il pubblico vede in televisione da circa un mese a questa parte.

A frenare la fantasia dei fan del dating-show, però, è una conversazione che il giovane avrebbe avuto di recente con una ragazza e che la pagina "uominiedonne.tv" ha reso pubblica su Instagram nelle ultime ore.

"Se sei davvero tu l'Alchimista, levati subito questa maschera", chiede questa persona che sembra conoscere Davide fin troppo bene.

Basolo confonde i fan di Uomini e Donne

"Non sono io, mi dispiace", ha risposto Davide spiazzando sia la sua interlocutrice sia i telespettatori certi del fatto che fosse proprio lui sotto la maschera di Salvador Dalì.

Di fronte alla controreplica incredula della sua amica, Basolo ha aggiunto: "Un po' effettivamente mi somiglia, ma non sono io".

Insomma, stando a queste dichiarazioni, Alchimista non sarebbe il tatuato barman ligure che la maggior parte dei fan di Uomini e Donne consideravano il sospettato numero uno.

Come mai, però, il ragazzo ha smentito soltanto dopo molte settimane di gossip sul suo conto e non subito? Le ipotesi che stanno impazzando in rete, sono tanto ma fino ad ora nessuna ha ancora trovato conferma nella viva voce degli addetti ai lavori.

Preso la scelta di Giovanna a Uomini e Donne

La smentita di Davide Basolo su Instagram, ha spiazzato i tanti fan di Uomini e Donne che erano certi che "Alchimista" fosse lui per una serie di motivi.

Gli indizi che i più attenti hanno raccolto sul web da quando il misterioso corteggiatore ha messo piede in Tv, sono molti e tutti hanno portato a credere che sotto la maschera di Dalì si nascondesse il bel barman ligure che in passato ha lavorato a Ibiza (proprio come il giovane che nella fase iniziale della conoscenza con Giovanna, le ha parlato in chat di aver vissuto per un periodo alla Baleari per questioni professionali).

Se il misterioso spasimante della Abate è davvero Davide Basolo, al momento lo sanno soltanto gli addetti ai lavori (compresa Maria De Filippi che l'ha visto prima di tutti senza maschera) e la tronista che sta corteggiando da qualche tempo.

L'ultima esterna che ha voluto fare con la romana per chiarire alcune cose che non gli erano piaciute, Alchimista l'ha fatta per la prima volta a viso scoperto, lasciando la giovane senza parole.

Giovanna, comunque, attualmente appare parecchio combattuta e confusa: manca poco tempo alla scelta e la protagonista del Trono Classico sembra non avere ancora una preferenza tra Sammy, Alessandro e il corteggiatore mascherato.