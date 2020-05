Mancano poche settimane alla fine della stagione di Uomini e donne attualmente in onda: il pubblico, dunque, a breve conoscerà la scelta di Giovanna Abate. Secondo gli affezionati fan del dating show, a contendersi il cuore della bella tronista sarebbero Sammy Hassan e "Alchimista", mentre avrebbe meno chance il timido Alessandro Graziani. In merito al corteggiatore mascherato, inoltre, sul web si rincorrono le voci sulla sua identità: è sempre più probabile che dietro a questo particolare nickname si nasconda Davide Basolo.

Nuovi indizi sul misterioso corteggiatore di Uomini e Donne

Chi si nasconde sotto la maschera di Salvador Dalì?

È questa la domanda che si sono fatti la maggior parte degli spettatori di Uomini e Donne nelle scorse settimane, quando a tenere banco era la conoscenza tra Giovanna Abate ed un ragazzo che voleva farsi apprezzare per il suo carattere e non per l'aspetto fisico.

Dopo che la tronista ha avuto la possibilità di vedere il viso del suo corteggiatore misterioso (è stata l'unica ad avere questo "onore" anche negli studi dove si registrano le puntate del dating-show), in molti pensavano che "Alchimista" si sarebbe mostrato da lì a breve anche al pubblico. Maria De Filippi, però, ha frenato gli entusiasmi dicendo che il giovane non se la sente ancora di svelare la sua identità a tutti, soprattutto perché non gli interessa avere un ritorno di visibilità dal programma: l'unico obiettivo del ragazzo, è quello di conquistare il cuore della tronista romana.

Davide Basolo sempre più vicino a Uomini e Donne

Dopo aver sospettato per qualche settimana che "Alchimista" fosse un ex corteggiatore di Uomini e Donne, i siti di Gossip hanno spostato la loro attenzione su un ragazzo che non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo. Fanpage, in particolare, ha sostenuto che il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate sia un barman ligure che in passato ha lavorato a Ibiza: Davide Basolo.

Dopo aver dimostrato con dei parallelismi fotografici che il ragazzo mascherato del dating show ha dei tatuaggi identici a quelli del "sospettato" numero uno (sul collo, sul dorso della mano e su un dito), altri curiosi hanno scovato un ulteriore indizio a favore della teoria che ormai è quella che va per la maggiore su questa intricata vicenda.

"Il Vicolo delle News", infatti, ha messo a confronto uno scatto in cui "Alchimista" è di profilo in studio e un altro in cui Davide è nella medesima posizione: le similitudini tra i due giovani sono molte, per questo il pensiero che siano la stessa persona va pian piano trovando sempre più conferme.

Presto la scelta di Giovanna a Uomini e Donne

L'unica a sapere con certezza se "Alchimista" sia Davide Basolo è Giovanna: la ragazza, infatti, ha avuto un incontro chiarificatore con il suo spasimante che, per la prima volta, ha deciso di mostrarsi soltanto a lei senza maschera. A contendersi il cuore della protagonista di Uomini e Donne al momento sono in tre: a sfidare il corteggiamento serrato del giovane mascherato, infatti, sono due vecchie conoscenze del programma di Canale 5.

Sammy Hassan sembra essere quello che più ha colpito la Abate sin dall'inizio: sebbene tra i due ci siano spesso accesi battibecchi, l'interesse che provano l'uno per l'altro non è passato inosservato neppure al geloso "Alchimista". L'outsider potrebbe essere il timido Alessandro Graziani che, dopo essersi auto eliminato in una recente puntata, è riuscito a farsi rincorrere dalla tronista, che gli ha chiesto di tornare in studio perché non farebbe mai una scelta senza di lui.

Sapendo che la trasmissione si concluderà il 9 giugno prossimo, a Giovanna restano pochi giorni per schiarirsi le idee e decidere chi è il ragazzo giusto per lei.