Sono passati pochi giorni dalla messa in onda della puntata di Uomini e donne in cui Enzo Capo e Pamela Barretta se ne sono dette e rinfacciate di tutti i colori e il cavaliere del Trono Over, stanco della poca fiducia che la compagna riponeva in lui, ha deciso di voltare pagina. Alcuni blog che si occupando di Gossip, infatti, fanno sapere che il napoletano è stato pizzicato in un bar in compagnia di una giovane ragazza.

La nuova vita di Enzo dopo Uomini e Donne

Pamela Barretta l'ha accusato più volte di essere attratto da persone molto più giovani di lui, ma Enzo Capo ha sempre negato. Oggi, a distanza di pochi giorni dalla sua ultima apparizione a Uomini e Donne, l'imprenditore è al centro del gossip per alcune foto che i curiosi gli hanno fatto di nascosto in un bar della sua città.

Il napoletano, infatti, è stato paparazzato mentre chiacchierava con una ragazza mora che, secondo chi li ha incontrati, avrebbe molti anni di meno rispetto a lui.

Messo al corrente delle immagini che stavano circolando sul suo conto, il cavaliere del Trono Over ha deciso di esporsi su Instagram con dichiarazioni piuttosto nette: "Ero al bar con una persona, e quindi? Non posso uscire e vedermi con qualcuno per motivi di lavoro, di amicizia o di altro?".

"Io non ho nulla da nascondere, mi ritengo single e non devo stare qui a spiegare se esco con un'amica o una fidanzata", ha aggiunto l'uomo nello sfogo che molti siti di gossip stanno riportando in queste ore.

Enzo chiude con Pamela e con Uomini e Donne

In merito alla giovane età della ragazza con la quale è stato fotografato, Enzo ha detto: "E certo, io sono un bavoso di 48 anni. Che facevo, uscivo con mia nonna? Per forza devo prenderla più giovane".

Insomma il protagonista di Uomini e Donne ha confermato che le sue attenzioni sono rivolte a persone che hanno un'età inferiore della sua, cosa che Pamela ha sempre sostenuto anche davanti alle telecamere.

Molti litigi tra i due ormai ex del Trono Over, sono avvenuti proprio per una questione anagrafica: Pamela Barretta, infatti, ha detto spesso che il compagno le dava della "vecchia" sia in privato che in pubblico, facendola sentire fuori luogo in parecchie situazioni.

Il fatto che Capo sostenga sui social network di non dover dare spiegazioni sulla sua vita privata da quando ha chiuso con la dama pugliese, farebbe pensare anche ad un suo addio al dating-show di Canale 5: se l'imprenditore sta frequentando delle donne fuori dagli studi tv, significa che ritiene concluso il suo percorso nel programma di Maria De Filippi.

Pamela smentisce l'interesse per 'Sirius' a Uomini e Donne

Mentre il suo ex Enzo non perde tempo nel conoscere nuove persone dopo la loro rottura, Pamela sembra fare più fatica: nelle ultime puntate di Uomini e Donne che sono andate in onda, infatti, la pugliese ha versato copiose lacrime quando si è resa conto che la storia d'amore con Capo era davvero giunta al capolinea. Per provare a risollevare il morale della bella dama brindisina, Maria De Filippi ha chiesto al 26enne Nicola Vivarelli (il giovanissimo corteggiatore di Gemma Galgani) di farle fare un ballo: da questo episodio, apparentemente innocente, è nato il gossip su un presunto interesse tra i due.

Pamela Barretta, sempre molto attiva sui social network, ha etichettato come "fake news" tutte le chiacchiere che sono state fatte su lei e "Sirius" in questi giorni.

Sebbene sia da poco tornata single, dunque, la bella Pamela non ha alcuna intenzione di cominciare un'altra conoscenza davanti alle telecamere, per di più con un ragazzo più piccolo di lei e che sta già frequentando una collega del Trono Over tra mille polemiche.