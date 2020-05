Alessia Marcuzzi è finita nel mirino del Gossip, per la presunta fine della sua storia d’amore con il marito Paolo Calabresi Marconi. Soltanto qualche mese fa la conduttrice aveva negato di essere in crisi con il proprio compagno, ricordando il giorno in cui hanno pronunciato il fatidico ‘sì lo voglio’ tramite un video condiviso sui social. Le testuali erano state le parole scritte dalla Marcuzzi: “Oggi è il nostro anniversario e mi sento un po’ romantica. Credo che siano stati i tre giorni più belli e divertenti che io potessi mai desiderare”.

La presentatrice Mediaset stando a quanto è stato dichiarato su ‘Dagospia’ avrebbe lasciato il produttore specializzato nella produzione di spot pubblicitari con cui viveva a Roma insieme ai suoi figli, dopo sei anni di matrimonio.

La notizia è stata divulgata il 25 maggio 2020, e a quanto pare la separazione tra i due coniugi sarebbe avvenuta nel corso della quarantena.

Alessia Marcuzzi sarebbe tornata single

Sulle pagine web di Dagospia è emerso che Alessia Marcuzzi avrebbe messo la parola fine al suo rapporto con il marito Paolo Calabresi Marconi. Quest’ultimo e la presentatrice Mediaset si sono sposati in gran segreto nel 2014 a Londra, e da quando stanno insieme si sono mostrati sempre più affiatati. La Marcuzzi però non condivide foto con il proprio compagno da parecchio tempo sui social, nonostante il suo profilo Instagram è sempre aggiornato. Quanto segue, è ciò che è stato riportato sul portale fondato da Roberto D’Agostino: “Venti giorni fa, dopo 6 anni di matrimonio Alessia Marcuzzi ha mollato al suo destino da single il marito Paolo Calabresi Marconi”.

Chi è appassionato di gossip è senza dubbio a conoscenza che la nota conduttrice non ha figli in comune con il produttore televisivo, poiché il primogenito Tommaso l’ha avuto con Simone Inzaghi, invece la piccola Mia con Francesco Facchinetti.

Alessia Marcuzzi riconfermata alla conduzione di ‘Temptation Island Vip’

Mentre c’è tanta curiosità per sapere per quale motivo sarebbe avvenuta l’improvvisa rottura tra Alessia Marcuzzi e il marito, in questi giorni è stato anticipato il ritorno in tv della conduttrice. In particolare il sito ‘Tv Blog’ ha svelato che quest’anno ‘Temptation Island Vip’ potrebbe riaprire i battenti prima della versione Nip, condotta come sempre da Filippo Bisciglia.

Uno dei motivi di questo cambiamento improvviso, sarebbe perché a causa dell’emergenza sanitaria della Covid-19 i casting sono stati riaperti da poco. Inoltre su ‘Blogo’ si legge che Maria De Filippi vorrebbe evitare che lo show con le coppie famose venga trasmesso nello stesso periodo in cui ritornerà il ‘Grande Fratello Vip’, ovvero a settembre 2020. Il reality show estivo composto da dei partecipanti sconosciuti al pubblico, quindi invece di partire il mese prossimo potrebbe slittare ad autunno. Al timone della versione con personaggi che fanno già parte del mondo dello spettacolo, ovviamente ci sarà Alessia Marcuzzi per il secondo anno consecutivo. La trasmissione delle tentazioni verrà registrata in Sardegna, e i protagonisti dovrebbero essere scelti entro la fine di maggio 2020.