Oggi, venerdì 15 maggio, è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Alessandro Graziani ha fatto il suo ritorno in studio dopo essersi auto eliminato. Il ragazzo, che è stato richiesto da tre dame del Trono Over, ha rifiutato la possibilità di diventare tronista perché nutre ancora un interesse per Giovanna Abate. Quest'ultima, infastidita dall'idea che il suo ex corteggiatore possa conoscere altre persone, lo ha rincorso nel backstage e gli ha chiesto di dare una seconda possibilità al loro rapporto.

La gelosia di Giovanna a Uomini e Donne

Il momento in cui è stato proposto il trono ad Alessandro Graziani, è stato trasmesso poche ore fa su Canale 5: il ragazzo, che solo una settimana fa era corteggiatore di Giovanna Abate, ha avuto la possibilità di sedersi sulla poltrona rossa per conoscere ben tre dame del Trono Over.

Quando la tronista ha saputo dell'interessamento di Roberta Di Padua ed altre al suo ex spasimante, non è riuscita a nascondere il fastidio e la gelosia. Le parole che il giovane ha usato per dire no a chi lo ha cercato e quelle per ribadire la sua posizione alla romana, hanno fatto riflettere molto quest'ultima.

Con l'aiuto di Maria De Filippi, la ragazza ha tirato fuori i sentimenti che stava provando in quel momento, ma solo quando il giocatore di pallavolo ha lasciato lo studio, è riuscita ad ammettere di non voler rinunciare a lui proprio in questo momento.

Su suggerimento della conduttrice, dunque, Giovanna ha raggiunto Alessandro dietro le quinte ed ha provato a chiedergli un'altra chance.

Graziani non conferma il suo ritorno a Uomini e Donne

Quando Maria De Filippi ha cambiato argomento ed ha iniziato ad occuparsi di Gemma Galgani e "Occhi blu", le telecamere di Uomini e Donne hanno seguito Giovanna nel backstage ed hanno ripreso la sua chiacchierata con Alessandro.

Al termine della puntata del 15 maggio, è stato mostrato al pubblico un riassunto video di quello che si sono detti i due ragazzi fuori dagli studi Elios: la Abate ha chiesto a Graziani di darle un'altra possibilità, e l'ha fatto con parole molto forti.

"Ale io non posso fare una scelta se non ci sei anche tu. Sono molto confusa. Mi vuoi togliere questa confusione? Fallo".

L'ex single di Temptation Island Vip non ha risposto né con un sì né con un no alla richiesta spassionata della tronista, anche se il sorriso che ha sfoggiato per tutto il tempo lascerebbe presagire un lieto fine.

Giovanna indecisa tra Sammy, Alessandro e 'Alchimista' a Uomini e Donne

Se Alessandro Graziani tornerà per corteggiare Giovanna Abate, il pubblico di Uomini e Donne lo scoprirà soltanto la prossima settimana, quando andrà in onda una nuova puntata del dating-show.

La bella tronista, però, dovrà dare spiegazioni ai due ragazzi che ha messo in stand-by per rincorrere il giocatore di pallavolo dietro le quinte: Sammy Hassan, per esempio, oggi non ha reagito affatto bene alla notizia che non avrebbe potuto interagire con la romana perché c'era un chiarimento in corso tra lei e il "rivale".

Anche "Alchimista", il misterioso spasimante della giovane, potrebbe risentirsi del dietrofront che ha fatto Giovanna pochi giorni dopo aver eliminato Alessandro.

Al momento, dunque, sono in tre a contendersi il cuore della Abate, che per ora è l'unica protagonista del Trono Classico ad aver avuto la chance di portare avanti il suo percorso alla ricerca dell'anima gemella dopo lo stop alle registrazioni di marzo. Ancora non si sa se Carlo Pietropoli, Sara Shaimi e Daniele Dal Moro subentreranno alla "collega" quando arriverà ad una scelta definitiva oppure se la loro avventura sulla poltrona rossa è rinviata a settembre o addirittura annullata.