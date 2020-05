Ormai è ufficiale: Can Yaman tornerà a giugno su Canale 5 con 'Erkenci Kus'. Mediaset ha reso noto il titolo scelto per la serie che sarà 'DayDreamer - Le ali del sogno'. Il titolo originale turco era certamente troppo complicato e tradurlo non sarebbe stato di grande effetto, perciò si è optato per il titolo internazionale accompagnato da un sottotitolo italiano. Non c'è ancora una data ufficiale ma il debutto avverrà a giugno nella fascia del primo pomeriggio (probabilmente al posto di Uomini e Donne) come è accaduto lo scorso anno con Bitter Sweet - Ingredienti d’amore.

DayDreamer racconterà al pubblico la storia d’amore tra il fotografo Can Divit e l'aspirante scrittrice Sanem Ayidin.

Dopo 'Bitter Sweet' Can Yaman torna su Canale con 'Daydreamer - Le ali del sogno'

Dopo il successo ottenuto la scorsa estate con 'Bitter Sweet - Ingredienti d'amore' Mediaset ha deciso di puntare su una nuova serie turca. Non si tratta però di una scelta fatta a caso. Il protagonista maschile della fiction è Can Yaman, molto amato in Italia grazie alla sua interpretazione di Ferit Aslan in Bitter Sweet. Giorni fa il doppiatore italiano dell'attore, Daniele Giuliani, aveva svelato di essere al lavoro sulla nuova serie prevista per metà giugno. Adesso è arrivata la conferma ufficiale. Canale 5 ha rilasciato il promo di 'DayDreamer - Le ali del sogno' (Erkenci Kus), la fiction composta da 51 puntate da 120 minuti ciascuna.

La trasmissione italiana sarà sicuramente in formato soap, come è avvenuto per Bitter Sweet, con molti più episodi ma di minore durata.

La trama di 'DayDreamer – Le ali del sogno'

'DayDreamer - Le ali del sogno' racconta la storia d'amore tra Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydın (Demet Özdemir). Lui è un fotografo ribelle e amante della natura, lei è una giovane timida che sogna di diventare scrittrice e di trasferirsi alle Isole Galapagos.

La sua vita cambia quando viene assunta presso una nota agenzia pubblicitaria. Qui conosce due fratelli: Emre, un giovane serio e dedito al lavoro, e Can, costretto dal padre a gestire l'azienda di famiglia. Tra quest'ultimo e Sanem scocca da subito la scintilla. I due giovani, però, dovranno superare una serie di ostacoli prima di poter vivere felicemente la loro storia d'amore.

Nel cast di 'DayDreamer', oltre a Yaman, interprete del protagonista Can Divit, e Demet Özdemir, che recita nel ruolo di Sanem Aydın, i telespettatori italiani riconosceranno un volto familiare, Öznur Serceler, già vista in 'Bitter Sweet' in cui interpretava Fatoş. Nella serie in onda a giugno il suo ruolo sarà quello di Leyla, sorella della protagonista Sanem.