È da poco terminata la messa in onda di una movimentata puntata di U&D, quella incentrata sul parziale svelamento di "Alchimista" e sulla discussa conoscenza tra Veronica e Giovanni. Le anticipazioni su quello che accadrà domani, giovedì 14 maggio, informano i telespettatori del ritorno in studio di Alessandro Graziani: Giovanna Abate si infastidirà molto quando vedrà il suo ex corteggiatore di fronte a tre dame del Trono Over e proverà a chiedergli un'altra possibilità.

Giovanna ci ripensa e rivuole Alessandro a U&D

Al termine della puntata odierna di U&D, come al solito è stato mandato in onda un video contenente le anticipazioni di quello che accadrà domani, giovedì 14 maggio.

Anche su Witty Tv è possibile vedere il filmato dedicato agli spoiler degli argomenti che saranno trattati in studio tra meno di 24 ore: Gemma Galgani, per esempio, si ritroverà faccia a faccia con "Cuore di poeta", il signore che sta frequentando contemporaneamente al 26enne "Sirius".

Il momento clou della giornata, però, arriverà quando Giovanna Abate scoprirà che Alessandro Graziani è tornato in studio ma non per lei: dopo che la tronista l'ha eliminato perché ha preferito portare avanti le conoscenze con Sammy Hassan e "Alchimista", il ragazzo è stato contattato dalla redazione perché ben tre dame del Trono Over hanno chiesto di poterlo vedere.

Quando vedrà il giocatore di pallavolo approcciarsi verbalmente a Roberta Di Padua e ad altre due donne del parterre, la bella romana non nasconderà il sentimento di gelosia che nascerà in lei.

Seconda chance per Alessandro dopo l'eliminazione a U&D

Nelle anticipazioni video che sono state mostrate al pubblico di U&D della puntata del 14 maggio, si vede Giovanna ammettere il fastidio che prova nel vedere Alessandro come oggetto del desiderio di tre dame del Trono Over.

Quando il ragazzo lascerà lo studio (probabilmente dopo aver rifiutato il corteggiamento di Roberta Di Padua e le altre), Maria De Filippi spronerà la Abate a farsi coraggio e a raggiungerlo se sente ancora qualcosa per lui.

"Al massimo ti dirà di no", afferma la conduttrice in un passaggio del filmato che è possibile rivedere su Witty Tv.

Stando a questi spoiler, dunque, Graziani non accetterà la corte di nessuno e sarà raggiunto dietro le quinte dalla tronista che solo pochi giorni prima l'ha rifiutato perché l'interesse nei confronti di Sammy e "Alchimista" era molto più forte.

Come andrà a finire tra i due protagonisti del Trono Classico? L'ex single di Temptation Island Vip acconsentirà nel dare un'altra possibilità a Giovanna e alla loro controversa conoscenza?

'Alchimista' si mostra a Giovanna ma non al pubblico di U&D

Prima di rivedere Alessandro, però, Giovanna ha avuto un incontro molto interessante con un altro dei suoi corteggiatori. La puntata di U&D del 13 maggio, infatti, è stata quasi interamente dedicata al parziale svelamento di "Alchimista" che, dopo essersi nascosto per settimane dietro alla maschera di Salvador Dalì, ha deciso di mostrarsi quasi completamente.

Maria De Filippi, però, ha spiegato ai presenti in studio che il ragazzo non vuole essere visto in viso da nessun'altro che non sia la Abate: per evitare di essere accusato di ambire soltanto alla visibilità televisiva, lo spasimante della romana ha chiesto ed ottenuto dalla redazione del programma Mediaset che fosse soltanto lei a vederlo.

La giovane è rimasta piacevolmente colpita dall'aspetto fisico di "Alchimista" ed ha confermato la sua intenzione di portare avanti questa particolare frequentazione fatta di gesti, parole e quasi nessun contatto.