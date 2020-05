Il personaggio di Xander Avant tornerà ad essere protagonista nelle prossime puntate di Beautiful in onda in Italia, dove il giovane, interpretato da Adain Bradley, si accorgerà che Zoe è alquanto turbata. Il feeling che i telespettatori stanno vedendo tra i due personaggi, ha fatto pensare a molti che, anche nella vita reale tra i due attori ci fosse più di una semplice amicizia. A smentire le indiscrezioni ci ha pensato lo stesso Adain Bradley che, intervistato da 'Tv Mia', ha sottolineato il grande rapporto di amicizia che li lega fuori dal set.

Nessuna storia d'amore dunque, nella vita reale, tra i due attori, per buona pace dei fan.

Xander (Adain Bradley) parla del rapporto con Kiara Barnes: 'Siamo solo buoni amici'

Xander Avant, nelle puntate in onda in America, è uscito di scena da un pezzo, mentre in Italia i telespettatori lo vedono alle prese con lo strano comportamento della sua Zoe (Kiara Barnes). Negli episodi in onda in questi giorni su Canale 5 infatti, Xander (Adain Bradley) si accorgerà del turbamento della sua fidanzata che, come sappiamo, è preoccupata che Flo possa svelare il segreto su Beth.

La coppia Zoe/ Xander quindi, sarà al centro delle vicende ancora per un po' di tempo. Il sentimento che lega i due personaggi nella soap tv, appassiona molto i fan di Beautiful, tanto che l'attore Adain Bradley, nel corso di un'intervista a 'Tv Mia', ha voluto rispondere ad alcuni fan, i quali chiedevano se il sentimento che li lega sullo schermo, fosse tale anche nella vita reale. A tal proposito, Bradley ha sottolineato: 'So che molti fan pensano che ci amiamo davvero ma in realtà siamo solo buoni amici'.

Adain Bradley non è più nel cast di Beautiful, i suoi progetti futuri

Dalle sue parole emerge come la loro amicizia sia destinata a durare nel tempo, ora che il personaggio di Xander, negli Usa, è uscito di scena. Dalle anticipazioni infatti, si viene a sapere che, nel momento in cui verrà a galla la verità su Beth, Xander farà ritorno a Londra. Dopo aver terminato la sua avventura in Beautiful, Adain Bradley ha già molti altri progetti in ballo.

Dalle indiscrezioni, pare che l'attore, classe 1998, sarà uno dei protagonisti dell'episodio pilota di un nuovo telefilm, uno spin-off della serie tv di successo 'The 100'. Nonostante la giovane età, l'attore sembra essere molto determinato, tanto che lo stesso ha dichiarato che già all'età di cinque anni aveva bene in mente ciò che voleva fare e a 12 anni ha fatto la sua prima audizione.

In attesa di vedere Adain Bradley in nuove serie di successo, si ricorda che la soap tv Beautiful, tiene compagnia ai telespettatori tutti i pomeriggi su Canale 5, a partire dalle 13:40.