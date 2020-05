Uomini e donne è tornato ad essere registrato in studio nella sua versione originale. Da questo momento sarà quindi possibile incontrarsi in trasmissione, ovviamente adottando le dovute precauzioni, e potranno essere invitati tutti i personaggi residenti della regione Lazio. Per due settimane è andata in onda una versione alternativa del programma che vedeva Gemma e Giovanna impegnate in un corteggiamento “epistolare”: mentre l'identità di Sirius, corteggiatore di Gemma, è stata svelata, così non è stato per quella dell'“alchimista”, corteggiatore molto intrigante di Giovanna.

L'uomo è arrivato in studio coperto da una maschera e con voce camuffata: subito hanno iniziato a circolare delle ipotesi riguardo al nome del nuovo corteggiatore, peraltro molto apprezzato da Giovanna.

Chi potrebbe essere l'alchimista

Secondo i primi rumors apparsi su internet i fans del programma avrebbero individuato l'alchimista in Alessandro Graziani, corteggiatore di Giovanna ed ex tentatore di Temptation Island. Tuttavia, questa ipotesi è stata da subito smentita anche da Fanpage, dato che il corteggiatore mascherato ha un tatuaggio sotto l'orecchio sinistro, a differenza di Graziani.

Questo dettaglio è emerso durante l'unica esterna che Giovanna ha avuto fino a questo momento con l'uomo in questione e che è stata mandata in onda durante la puntata di ieri: la produzione ha coperto il tatuaggio dell'uomo con un bollino, messo probabilmente per celare la caratteristica che avrebbe potuto facilmente svelare l'identità del ragazzo. Allo stesso modo sarebbero esclusi dalle possibilità altri corteggiatori dell'Abate come Antonio Moriconi (ex corteggiatore anche di Teresa Langella) e Sammy Hassan, i quali non hanno tatuaggi in quella parte del corpo.

Gli spettatori del programma continuano quindi a fare ipotesi e fantasie sulla vera identità del corteggiatore, arrivando a sostenere che dietro la maschera di Salvador Dalì possa nascondersi l'ex fidanzato di Giulia Cavaglià, Manuel Galiano. Tuttavia, anche quest’ultimo non avrebbe un tatuaggio o alcun altro segno distintivo sul collo.

Le parole di Maria De Filippi su l'alchimista

Il misterioso corteggiatore ha da subito suscitato la curiosità di Giovanna.

La stessa ragazza ha dichiarato diverse volte di essere attratta dal modo in cui l’alchimista le scrive. Durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, Maria ha rivelato un gustoso retroscena: a differenza di tutti gli altri casi, in cui è stata la redazione a scegliere le musiche, a organizzare l'incontro e a definire i dettagli, tutto ciò con l'alchimista non è successo. La De Filippi ha rilevato che l’alchimista ha sempre scelto e fatto tutto di sua iniziativa, selezionando le musiche fino a come organizzare l'incontro. La conduttrice del dating show ha inoltre confessato di aver visto il volto dell'alchimista più volte nella sala della redazione, ma non ha voluto rivelare nessun dettaglio sull'identità del ragazzo.