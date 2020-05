Da lunedì 4 maggio è tornata la versione classica di Uomini e donne, non più da remoto, ma all’interno dello studio di Uomini e Donne, con i personaggi del programma residenti nella regione Lazio. Durante le settimane precedenti e nella nuova versione del programma, Gemma ha conosciuto alcuni corteggiatori attraverso dei soprannomi, uno in particolare è Sirius, di 26 anni. Durante la puntata andata in onda lunedì 4 maggio, il misterioso ragazzo dal nome Nicola, ha svelato la sua vera identità, mostrandosi per la prima volta in pubblico e davanti a Gemma.

Molte sono le critiche che il giovane ha ricevuto anche a causa della differenza di età, anche dalla ex ragazza la quale sostiene di non credere all’interesse che Nicola, vero nome di Sirius, dimostra nei confronti di Gemma Galgani.

Le parole della fidanzata di Sirius

Intervistata da FanPage, l’ex fidanzata del 26enne, Chiara Vannucci, ha espresso la sua opinione sulla presenza di Nicola nel parterre e sulla loro storia d’amore. Chiara confessa di essere stata la prima ragazza di Nicola, e che lei ha seguito Uomini e Donne finché non si è trasferita a Londra.

La ragazza afferma che è venuta a conoscenza della presenza di Nicola nel programma grazie ad un suo amico il quale le ha scritto di cosa stava succedendo al suo ex fidanzato. Commentando il tutto dicendo che a lei non interessa più molto poiché sono passati tanti anni, si sono lasciati nel 2014, sono stati insieme 4 anni e ora lei ha 32 anni.

L’ex fidanzata di Sirius commenta anche la conoscenza con Gemma, dicendo di non conoscere personalmente la Galgani e quindi non entra in merito, mentre invece non è a conoscenza se il suo ex fidanzato dopo di lei abbia avuto relazioni con persone più grandi.

La donna ha poi continuato dicendo che quando si sono conosciuti, lei trovava lui come una persona infantile con la quale non poteva costruire un futuro. Sulla sua partecipazione al programma afferma che secondo lei Sirius sia lì solo per visibilità e per le telecamere e che non pensa che sia interessato a trovare l’amore, bensì per farsi vedere. Infine ammette che quando lo ha visto in Tv a corteggiare Gemma, si è messa a ridere, ma spera che sia interessato alla Galgani poiché l’amore non ha età.

Nicola aveva già fatto un provino per Uomini e Donne

L’ex fidanzata di Sirius ha raccontato durante l’intervista anche alcune vicende in merito alla loro storia d’amore. I due si sono conosciuti avendo lo stesso giro di amicizie ed inizialmente erano amici, tanto che decidono insieme di fare un provino per Uomini e Donne, dove lei poi è stata ricontattata, ma aveva rifiutato mentre invece Nicola, non era stato più contattato dalla redazione e quindi si era offeso. Chiara sulla fine della loro relazione dice che è finita in malo modo ma non vuole approfondire i dettagli.

Infine la ragazza spiega quale potrebbe essere la reazione dei genitori del ragazzo vedendo il loro figlio in tv a corteggiare una donna di 70 anni.

La madre è una giovane e con la mentalità aperta ma non ha idea di come possa prendere una notizia del genere.