È passato più di un anno da quando Angela Di Iorio ha lasciato il Trono Over di Uomini e donne dopo esserne stata un'assoluta protagonista. A distanza di tanto tempo, però, l'ex dama ci ha tenuto a togliersi qualche sassolino dalla scarpa, soprattutto su alcuni membri del cast: Maria De Filippi, Gemma Galgani e Gianni Sperti.

Le frecciatine di Angela al cast di Uomini e Donne

Angela Di Iorio sarà ricordata dal pubblico di Uomini e Donne soprattutto per le liti che aveva con gli opinionisti a causa di una sua presunta predisposizione alle conoscenze solo con signori benestanti: tante volte, infatti, la dama è stata accusata di ambire a fidanzarsi con un ricco cavaliere che le potesse permettere di vivere una vita più che agiata.

Dopo mesi di discussioni accese e ripensamenti, la napoletana decise di abbandonare la trasmissione, stanca di essere etichettata come una persona diversa da quello che era.

Oggi, a distanza di tanto tempo dal suo ritiro dal dating-show, la donna è tornata a parlare e l'ha fatto rilasciando un'intervista al veleno nella quale ha lanciato frecciatine nei confronti di molti volti storici della trasmissione.

Nel commentare il meccanismo delle puntate alle quali ha partecipato lei (ovvero quelle di più di un anno e mezzo fa), Angela ha detto: "All'inizio sognavo e mi sentivo viva, ma l'incanto è durato poco.

La realtà era diversa da quella che si percepisce in Tv. In studio succedono cose che il pubblico non vede, perché tagliano a loro piacimento".

La Di Iorio, inoltre, ha sottolineato quanto fosse paradossale che ad intervenire durante le registrazioni del Trono Over fossero sempre le stesse persone e che molti signori che avevano contattato la redazione per poterla conoscere non sarebbero mai stati richiamati.

Le stoccate alla conduttrice e agli opinionisti di Uomini e Donne

Dopo aver spiegato quali caratteristiche cercava quando partecipava a Uomini e Donne, Angela ha passato in rassegna alcuni storici protagonisti della trasmissione, iniziando dalla padrona di casa.

Su Maria De Filippi, infatti, la Di Iorio ha detto: "Io l'ho amata e non riesco ad odiarla, ma non le perdono di aver riso quando io piangevo.

Lei si diverte sul bullismo che gli opinionisti fanno alle più anziane e questo non va bene".

A proposito di Tina Cipollari e Gianni Sperti, con i quali ha avuto più di un acceso battibecco, la napoletana ha dichiarato: "Lei mi faceva ridere, mentre lui è sempre stato altezzoso ed esagerato con me".

Angela stronca anche Gemma, ex collega di Uomini e Donne

Prima di concludere l'intervista, l'ex dama Angela ci ha tenuto a commentare anche le "gesta" di una coetanea che da oltre dieci anni cerca l'amore a Uomini e Donne. Su Gemma Galgani, infatti, la Di Iorio ha detto: "Lei è un'attrice, una marionetta del programma.

Per lei provo pena e tenerezza".

Insomma, la napoletana ne ha avute un po' per tutti: l'esperienza di quasi un anno che ha fatto nel parterre del Trono Over, sembra non aver lasciato un bel ricordo nella donna che, oggi, ci ha tenuto a fare delle puntualizzazioni molto importanti sulla maggior parte dei membri del cast fisso, gli stessi che a suo parere le hanno mancato di rispetto varie volte in passato.

In questi giorni, però, anche un altro storico protagonista del dating-show ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni sulla "regina" assoluta degli Over: Giorgio Manetti, interpellato dalla rivista "Mio" sull'ex fidanzata Gemma, ha detto che potrebbe nascere un'amicizia tra loro ma che non dimenticherà mai quando nel settembre 2015 si è comportata male con lui, lasciandolo davanti a tutti senza preavviso.