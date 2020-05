Domani sera, giovedì 7 maggio, alle ore 21.15, in prima visione su Sky Uno (ch. 108 SAT e 455 DTT), andrà in onda la terza puntata della sesta stagione del Tv show 'Alessandro Borghese - 4 ristoranti'. Sarà una sfida agguerritissima e i ristoratori in gara cercheranno di conquistare il palato di chef Borghese soprattutto con la pietanza che sarà oggetto di bonus, ovvero il "benvenuto". Il trionfatore, oltre a un premio in denaro del valore di 5.000€, si porterà a casa pure una polizza assicurativa.

4 Ristoranti: cos'è successo nella scorsa puntata

Nella scorsa puntata di "Alessandro Borghese - 4 Ristoranti", lo Chef Borghese era in Valle d'Aosta, alla ricerca del miglior ristorante in alta quota. I ristoranti in gara erano quattro: Corinne, con il ristorante Campo Base, situato sulle piste del Monterosa Ski, a Champoluc, frazione di Ayas. La sfida è proseguita con Ephrem del ristorante La Grolla, dislocato sulle piste da sci di Courmayeur. Il terzo sfidante è stato Davide, con il ristorante Novez, anch'esso nella frazione di Champoluc.

La quarta concorrente è stata Anna, con il Ristorante Chiecco.

Uno dopo l'altro i quattro ristoratori si sono dati battaglia nei rispettivi locali per stupire Chef Borghese e provare a portare a casa la vittoria. La classifica parziale vedeva in testa il ristorante Novez con 87 punti, seguito dal Chiecco con 86 punti, poi da Campo Base a 82 punti ed infine La Grolla con 75 punti. Il bonus (miglior zuppa), del valore di cinque punti, è andato al Campo Base di Corinne.

Nel finale chef Borghese ha ribaltato il risultato, decretando il vincitore: il Campo Base di Corinne è risultato il miglior ristorante in alta quota della Valle d'Aosta. La ristoratrice si è portata a casa un premio da 5mila euro e una polizza assicurativa di un anno per il suo ristorante. La classifica finale, data dalla somma dei ristoratori e quelli di Borghese è stata la seguente:

1. Campo Base - 117 punti

2.

Ristorante Chiecco - 116 punti

3. Novex - 115 punti

4. La Grolla - 104 punti

Anticipazioni 3^ tappa di '4 ristoranti', Roma sarà protagonista

Se le prime due tappe sono state girate a Venezia ed in Valle d'Aosta, 'Alessandro Borghese - 4 Ristoranti' domani sera toccherà una nuova città. La tappa si svolgerà interamente a Roma, quindi lo chef è alla ricerca del miglior Home Restaurant della capitale: chi organizzerà la miglior cena di altissimo livello tra le proprie mura domestiche?

I ristoratori in gara sono sempre quattro: a contendersi il successo saranno Tiziana con "A Casa di Fulvia", Michela con "Michela & Paolo", Sandra con "Sandra Cooking Class" ed infine Valentina con "Ban-Sue".

Le quattro ristoratrici sono le rappresentanti di questa nuova tendenza della ristorazione che si sviluppa nelle case di proprietà, ma anche in abitazioni o altre location prese in affitto proprio a questo scopo.

Il meccanismo della gara? Sempre lo stesso. Quattro ristoratori della stessa città si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore invita a cena gli altri tre che, accompagnati dallo chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio e conto del ristorante che li ospita.

Come seguire la puntata di '4 ristoranti' in tv e streaming

La terza puntata della sesta stagione di 'Alessandro Borghese - 4 Ristoranti' andrà in onda domani sera, giovedì 7 maggio 2020, in prima visione tv su Sky Uno e in streaming su NOW TV dalle 21.15. Essa sarà visibile sia agli abbonati Sky sul satellite (canale 108 SAT), che agli abbonati al digitale terrestre (canale 455 DTT). Per chi non riuscisse a vedere la puntata in occasione della prima messa in onda, è possibile rivederla sempre su Sky Uno un'ora dopo.

Come sempre è possibile commentare e seguire la puntata sui social network (Facebook, Twitter ed Instagram), utilizzando l'hashtag #Ale4Ristoranti o taggando il profilo ufficiale di @SkyUno.