Sono passati circa due anni fa quando il Trono Classico di Uomini e donne era animato da tre ragazzi di Napoli: Mariano Catanzaro, ricordando l'esperienza sulla poltrona rossa al fianco di Sara Affi Fella e Nilufar Addati, ha criticato le due compagne d'avventura che, all'epoca, avevano spesso polemizzato con lui.

Ricordo amaro per Mariano delle colleghe di Uomini e Donne

Gli affezionati spettatori di Uomini e Donne sicuramente ricorderanno il periodo in cui i protagonisti del Trono Classico erano tre ragazzi che poi si è scoperto non fossero così sinceri come volevano apparire davanti alle telecamere.

La stagione del dating-show incentrata sulle conoscenze di Mariano Catanzaro, Sara Affi Fella e Nilufar Addati con i loro corteggiatori, è considerata una delle più movimentate di sempre.

Entrambe le giovani sedute sul trono in quel periodo infatti avevano una relazione segreta mentre dicevano di voler cercare l'amore in tv: la riccia napoletana vedeva di nascosto il suo "ex" fidanzato Nicola Panico; la collega ebbe una breve relazione con il concittadino Stefano Guglielmini.

Catanzaro punzecchia Sara e Nilufar di Uomini e Donne

Interpellato dai suoi follower di Instagram sul ricordo che ha oggi delle due ragazze con le quali ha condiviso l'esperienza sul trono di Uomini e Donne, Mariano Catanzaro ha dichiarato: "Cosa penso di Sara e Nilufar dopo quello che mi hanno detto? Che le false e superficiali sono state loro, non io".

Catanzaro faceva riferimento ai rimproveri pubblici subiti da Addati e Affi Fella quando, durante una puntata del Trono Classico, venne fuori una segnalazione su di lui: si vociferava che il napoletano frequentasse delle donne lontano dalle telecamere mentre cercava l'amore in tv, ma questa cosa non è mai stata dimostrata.

"Io almeno facevo ridere. Nilufar si portava uno in hotel, mentre Sara lo nascondeva nell'armadio. Non dovevano permettersi di dire nulla su di me", ha aggiunto l'ex concorrente de "La Pupa e il Secchione e Viceversa" sul suo account personale. L'ultima stoccata alle due ex colleghe Mariano l'ha data quando ha detto: "Le false, bugiarde e poco rispettose sono state loro".

Il nuovo Uomini e Donne non convince: ascolti ancora in calo

Mentre sul web va in scena lo sfogo di un ex tronista molto amato contro due excolleghe, la redazione di Uomini e Donne deve fare i conti con un'inaspettata freddezza che il pubblico da casa sta dimostrando nei confronti del programma. Stando agli ascolti che hanno fatto registrare le prime tre puntate della nuova versione del dating-show (quella in onda da lunedì 20 aprile), i telespettatori sembrano non apprezzare più di tanto il meccanismo che è stato pensato per permettere al format di tornare in Tv nel rispetto delle regole attualmente vigenti in Italia.

Fatta eccezione per il 16,3% di share che ha ottenuto il giorno del debutto, la trasmissione di Canale 5 ha subito un costante calo d'ascolti, arrivando mercoledì 23 aprile a toccare l'11% di share e una media di spettatori di appena 1,8 milioni. Le conoscenze virtuali di Gemma Galgani, i balletti sensuali di quest'ultima per i suoi corteggiatori misteriosi e le liti tra Giovanna Abate e Sammy in videochiamata non stanno facendo breccia nel cuore della gente che, giorno dopo giorno, si sta allontanando sempre più da U&D.