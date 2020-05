Sirius alias Nicola Vivarelli è al centro delle polemiche dopo aver svelato la sua identità nello studio di Uomini e donne, dove è giunto come corteggiatore di Gemma. Il 26enne ha attirato le critiche non solo di Tina Cipollari, ma anche di gran parte del parterre femminile del Trono over, che non credono al suo reale interesse nei confronti della dama torinese. In queste ultime ore, anche l'ex fidanzata di Sirius è intervenuta e ha voluto dire la sua sul suo ex, svelando alcuni retroscena della loro relazione, mettendo in guardia Gemma e facendo intuire come il giovane, secondo lei, sia interessato alle telecamere.

Uomini e Donne, Sirius nella bufera, l'ex di lui mette in guardia Gemma

Colpo di scena nelle ultime puntate di Uomini e Donne che, come noto, da un paio di giorni, è tornato su Canale 5 nella sua versione classica. Nel corso della puntata di lunedì scorso, è stata svelata l'identità di Sirius, il misterioso corteggiatore di Gemma che, per due settimane, si era nascosto dietro una tastiera. I telespettatori e gli ospiti in studio, sono rimasti di stucco vedendo che, in effetti, il cavaliere, come dallo stesso dichiarato in chat, ha 26 anni.

Modello e marinaio, Nicola Vivarelli, questo il vero nome di Sirius, sembra essere rimasto affascinato proprio da Gemma, la quale ha accettato il suo corteggiamento. Il tutto ha scatenato una vera e propria bufera, tanto che Tina e molte delle dame del parterre, si sono scagliate contro di lui, sicure che il giovane stia prendendo in giro la dama torinese. A questo proposito, è intervenuta anche la ex fidanzata di Sirius la quale, attraverso il sito 'Fanpage', ha voluto mettere in guardia la Galgani.

Gemma-Sirius, interviene l'ex fidanzata di Nicola: 'Interessato alle telecamere'

Le polemiche intorno alla conoscenza tra Nicola Vivarelli e Gemma non tendono a placarsi e, anche l'ex fidanzata del giovane marinaio, Chiara Vannucci, ha voluto dire la sua sulla questione. Intervistata dal sito 'Fanpage', la donna ha raccontato di averlo frequentato per qualche anno fino al 2014. I due, all'epoca, erano molto giovani e, dalle sue parole, si evince come Sirius fosse immaturo e di come non abbia lasciato dei bei ricordi in lei.

Il ritratto di Nicola che ne esce non è proprio dei migliori. Secondo l'ex fidanzata infatti, Nicola punterebbe più alle telecamere e sarebbe interessato solo a farsi notare. A suffragio di questa tesi anche il fatto che i due, anni orsono, avrebbero fatto insieme un provino per Uomini e Donne in una discoteca della Versilia. Le sue dichiarazioni quindi, avvalorerebbero la tesi di Tina e delle altre dame del parterre, convinte che il 26enne sia giunto a corteggiare Gemma solo per visibilità.

Certo è che la presenza nello studio di Maria De Filippi di Sirius/Nicola, darà il via ad accesi scontri tra l'opinionista e la Galgani anche con il prosieguo delle puntate.