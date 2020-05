Il trono over di Uomini e donne vedrà protagonista nella puntata di oggi, martedì 12 maggio, Sirius: Nicola Vivarelli, alla corte di Gemma Galgani, verrà attaccato non solo da Tina Cipollari che non ha mai creduto in lui, ma anche da altre dame del parterre femminile. Per la torinese, poi, ci sarà un brutto colpo: secondo le anticipazioni di Witty.tv, infatti, Sirius è stato oggetto di attenzioni di un'altra donna, la cui identità però verrà svelata durante la messa in onda del dating show.

Tina non crede alla sincerità di Sirius

Sirius dimostrerà, durante la puntuta del 12 maggio, che nonostante la sua giovane età ha le idee molto chiare: il ventiseienne, ancora una volta, affermerà di avere tutte le intenzioni di continuare a corteggiare Gemma.

La trasmissione si aprirà proprio con uno spazio dedicato alla dama torinese che è uscita in esterna, con tutte le precauzioni che l'emergenza sanitaria prevede. L'atteggiamento di Nicola manderà su tutte le furie Tina, che non ha mai creduto nel cavaliere. Anche le altre donne del parterre, tra cui Veronica Ursida, non si faranno problemi ad intervenire: nessuno riporrà la sua fiducia in Sirius, il cui atteggiamento non convince.

'Sei un bugiardo cronico', affermerà la bionda opinionista riferendosi a Nicola, aggiungendo che poi che a suo vedere il giovane dice solo delle cose senza alcun senso. Vivarelli, però, non sembrerà predisposto ad accettare tali critiche, anzi affermerà di provare dei sentimenti nei confronti della Galgani che vuole continuare a frequentare.

Nonostante questa bella notizia, Gemma dovrà ingoiare un boccone davvero amaro.

Una dama lascia il numero a Sirius: di chi si tratta?

Maria De Filippi annuncerà che una delle dame vuole conoscere Sirius. L'identità della donna in questione non è resa nota nelle anticipazioni, ma in puntata di certo il nome verrà fuori.

Sebbene durante la puntata andata in onda l'11 maggio, Nicola avesse dichiarato di aver dato l'esclusiva a Gemma, non è detto che durante la puntata di oggi il ragazzo deciderà di cambiare idea in merito, accettando il numero della dama.

Chissà se Sirius si aprirà a nuove conoscenze, ora che non si è più nel campo delle ipotesi ma esiste realmente una signora che è interessata a lui.

E poi: chi potrebbe essere la dama interessata a frequentare il ventiseienne? Scopriremo oggi in che modo Sirius e Gemma si relazioneranno alla luce dei nuovi avvenimenti. Di certo anche quella del 12 maggio sarà una puntata del trono over ricca di colpi di scena e momenti esilaranti. Tina Cipollari apparirà sul piede di guerra e le premesse per una battaglia a suon di frecciatine non mancano.