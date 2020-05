Si chiama Marta Richeldi l’attrice che nella soap opera intitolata il “Paradiso delle Signore” interpreta Silvia Cattaneo (la moglie del Ragionier Luciano). L’attrice, in una intervista che ha rilasciato a TV Soap, ha raccontato alcuni retroscena sul personaggio che interpreta, ma anche alcuni dettagli riguardanti la propria vita privata (in modo particolare ha svelato di essere molto amica con il suo collega Giorgio Lupano). Ha anche riportato come passa le sue giornate in casa e lontana dal set, in questo periodo. Marta Richeldi, un’attrice che ha recitato spesso nei teatri in opere classiche e contemporanee, si considera una “novella” nell’ambito televisivo.

È dalla prima stagione del Paradiso delle Signore che interpreta con grande orgoglio e passione il ruolo di Silvia Cattaneo. Un personaggio non facile da impersonare, proprio perché Silvia Cattaneo è una donna ricca di sfumature diverse. Nel corso delle varie stagioni, ha infatti subito molteplici trasformazioni: da essere una signora ambiziosa è infatti passata ad essere una perfetta donna di casa molto attenta e premurosa verso la sua famiglia.

‘Silvia ha sia detrattori che sostenitori’

Marta Richeldi ha affermato che il personaggio di Silvia Cattaneo nel Paradiso delle Signore, è uno dei ruoli che divide le folle, che ha sia dei detrattori, sia dei sostenitori. “Ogni persona ha dei lati positivi e negativi.

Silvia è molto umana, non è stereotipata”, ha dichiarato infatti l’attrice. La Richeldi ha inoltre dichiarato che è proprio grazie alla possibilità di interpretare il ruolo complesso di Silvia Cattaneo, che è riuscita a mostrare le contraddizioni che fanno parte di tutti gli essere umani. La Richeldi, inoltre crede che Silvia Cattaneo, con suo marito il Ragionier Luciano, non abbia sbagliato del tutto, ma che la colpa sia di entrambi.

Negli anni ‘60 una donna non aveva le stesse libertà e la stessa indipendenza di oggi: per questo, la Cattaneo, dopo il suo errore giovanile, si comporta nella soap esattamente come si sarebbe comportata qualsiasi ragazza in quell’epoca, facendo di tutto pur di mantenere stabile la propria vita matrimoniale.

Marta Richeldi sta scrivendo la sceneggiatura di un film

In questo periodo di quarantena, causato dall’emergenza nazionale che l’Italia intera sta vivendo, le riprese della soap opera Il Paradiso delle Signore sono state sospese. Per questo, gli attori si stanno impegnando a trascorrere le loro giornate, in casa, occupandosi delle loro più grandi passioni. In modo particolare, Marta Richeldi, ha affermato che sta passando il suo periodo in quarantena principalmente in compagnia di suo figlio di 10 anni. L’attrice, inoltre, passa il tempo anche guardando film e leggendo diversi libri. In questo periodo però sta cercando di terminare con un suo amico la stesura di una sceneggiatura di un film, che spera possa vedere presto la luce.