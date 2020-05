Nella puntata di Uomini e donne dell'11 maggio Giovanna Abate ha sorpreso piacevolmente Sammy, dedicandogli una lettera per chiedergli scusa e dirsi pronta a portare ancora avanti il percorso di conoscenza. Il giovane non solo ha apprezzato il gesto della tronista, ma a sua volta si è scusato se in passato si è rivolto a lei in maniera troppo aggressiva: "Le tue parole sono sintomo di grande sensibilità e ciò ti rende onore", ha chiosato Hassan.

Giovanna ha evidenziato di non aver mai voluto mancare di rispetto al suo pretendente in particolar modo in merito a "problemi familiari e lavorativi".

Inoltre ha ammesso che prova un'attrazione per lui e di averlo dimostrato ampiamente, anche quando hanno discusso e lei si è molto arrabbiata.

E così entrambi hanno confermato di voler continuare a conoscersi, anche se per il momento a distanza a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Sammy ha apprezzato soprattutto un passaggio della missiva di Giovanna, quella in cui ha detto di comprendere appieno le sue esigenze soprattutto nel preservare la salute del figlio. Dunque, la 24enne romana si è detta disposta ad andare avanti seppure con collegamenti da lontano.

La tronista ha voluto anche chiarire che continuerà a conoscere altri ragazzi all'interno del programma. Infatti ha spiegato testualmente: "Desidero una persona che mi voglia davvero.

Spero ci sarà il modo di andare avanti e di vedere qualcosina oltre".

La discussione tra Giovanna Abate e Alessandro: il corteggiatore lascia lo studio

Dopo il riavvicinamento con Sammy, Giovanna Abate ha avuto una discussione con Alessandro. Quest'ultimo ha deciso di andare via dallo studio nel momento in cui la giovane capitolina gli ha detto: "Se te ne andassi, non ti rincorrerei".

In seguito si è avuto un altro piccolo momento di tensione con Sammy. Tutto è cominciato da un'osservazione di Gianni Sperti. L'opinionista ha notato che, quando si è confrontato con la tronista dopo la lettera, il corteggiatore non ha mai menzionato i sentimenti che proverebbe per lei. Dunque l'ex ballerino avrebbe notato una certa freddezza.

C'è stata soprattutto un'osservazione che non è piaciuta alla commessa romana, ovvero quando Sammy ha detto: "La Giovanna di prima mi piaceva, quella che ho visto dopo, invece no. Voglio capire". La Abate non è riuscita a nascondere la propria delusione, anche se in questa circostanza ha provato a trattenersi per non litigare di nuovo con il corteggiatore.