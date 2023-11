L'olio per il viso rappresenta uno dei prodotti da tenere sempre a portata di mano, soprattutto quando si ha una cute secca.

Pertanto bisognerebbe sempre aggiungerlo alla propria beauty routine giornaliera.

Come regolarsi per la scelta dell'olio viso

L'olio è un prodotto beauty prediletto primariamente da chi non tollera la seccante sensazione derivante dalla pelle che "tira".

Mentre chi invece non vede di buon occhio l'olio per la pelle, rientra nella categoria di persone che hanno problematiche di tipo acneico o di seborrea.

Non tutti però sono a conoscenza del fatto che quello che costituisce un vero e proprio elisir di bellezza, può esser tranquillamente adoperato da chiunque.

Una delle peculiarità che caratterizza l'olio per il viso è quella di risultare estremamente idratante.

Per procedere con la scelta, orientandosi verso il tipo più adatto in base alla tipologia di epidermide, è essenziale effettuare un accurato controllo degli ingredienti. Così da poter poi propendere verso la texture maggiormente idonea.

Infatti in commercio sono presenti dei prodotti che si mostrano con una maggiore oppure una minore densità. Ciò deriva pure dalla presenza di attivi che hanno un ruolo molto più rilevante, rispetto a quello di nutrire la cute.

In che maniera si utilizza l'olio viso

L'olio per il volto è un prodotto costituito prettamente da grandi molecole, che appaiono come occlusive.

Perciò è per tale motivo che è necessario applicarlo nell'ultima fase della cura quotidiana del viso.

Infatti in una corretta skincare, l'olio serve appunto per suggellare la forma d'idratazione ottenuta grazie all'uso dell'essenza, come pure del siero e della crema.

Oltre ciò, è fondamentale capire che potrebbe essere un grande sbaglio pensare di poter sostituire il siero con l'olio.

Quest'ultimo non si deve andare a stendere sui lineamenti del viso pulito, supponendo erroneamente di apportargli una buona nutrizione. Al contrario, in tal modo si andrebbe a ottenere l'opposto.

È essenziale ricordare sempre che gli altri generi di trattamenti servono per idratare e per fornire dei principi attivi. Gli oli, invece, sono utili per un ottimale nutrimento cutaneo, visto che restano in superficie.

Una goccia di olio si può aggiungere alla propria crema idratante sul palmo della mano, in modo tale da mescolarli insieme, stendendo poi il composto sul viso.

Un valido suggerimento è quello di usarlo sempre nel corso della sera, in quanto di mattina andrebbe ad intralciare la protezione solare, rendendola meno efficiente.

Per un massaggio di tipo liftante nonché rilassante, l'olio può servire come una base eccellente. In aggiunta se include anche degli oli essenziali, è perfetto per veicolare i vantaggi distensivi dovuti dall'aromaterapia.

L'olio ideale per la cute secca e per quella grassa

La pelle secca solitamente mostra delle problematiche, a livello della barriera epidermica. Pertanto chi ha questo genere di cute, deve orientare la propria attenzione verso prodotti contenenti una percentuale superiore di acidi grassi di tipo essenziale.

La vitamina E è di certo un altro elemento molto importante in questi casi. Ulteriori ingredienti di fondamentale importanza da cercare in un olio adatto alla cute secca, sono gli Omega, i ceramidi che rendono la pelle più forte prevenendo la perdita di acqua.

Si aggiungono gli oli di semi di uva, marula, rosa, jojoba e squalene. Tra l'altro questi sono degli "ottimi ingredienti" per la cute secca, come spiega la dermatologa britannica Sharon Wong.

La formula più leggera è adatta invece alla pelle grassa. In questo senso gli ingredienti più utili e adeguati sono certamente il tea tree, l'omega 6, i retinoidi e l'acido salicilico. Quelli appena citati sono tutti molto preziosi, perché sono seboregolatori e attutiscono le imperfezioni della pelle.

Esistono determinate formulazioni che, in alcuni casi, possono produrre dei notevoli benefici. Da qui si capisce quanto sia importante il controllo dell'INCI.

Infine, se si usa un olio viso per la prima volta, è bene cominciare con un quantitativo limitato di gocce da stendere sulla cute una volta a settimana. Osservando contemporaneamente la reazione della propria pelle.

Per la cute più sensibile

Molti oli disponibili in ambito commerciale propongono una base fondamentalmente vegetale. Anche in questo caso comunque potrebbero arrecare delle forme d'irritazione. Dunque per evitare delle reazioni correlate al loro utilizzo, è indispensabile non acquistare questo genere di olio che include tra i suoi ingredienti gli oli essenziali con profumazione.

Questi ultimi, infatti, sono spesso la causa di rush epidermici. È preferibile scegliere un prodotto con determinate formule calmanti e protettive, come per esempio la rosa canina, la vitamina E e jojoba.