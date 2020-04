Continua il percorso da tronista di Giovanna Abate: la giovane si sta misurando con la nuova formula di Uomini e donne, che comunque tornerà nella sua forma classica dal 4 maggio. La ragazza, che ha conosciuto in chat diversi corteggiatori, ha anche avuto modo di continuare la strada intrapresa con Alessandro e Sammy. Con quest'ultimo ci sono stati non pochi problemi, visto che alla fine della puntata di ieri, 29 aprile, la tronista ha deciso di chiudere, almeno per il momento, la frequentazione.

Stop alla conoscenza tra Giovanna e Sammy

Le parole di Sammy che ha ammesso di non aver pensato intensamente a Giovanna hanno colpito tutti: oltre alla tronista stessa, anche gli opinionisti hanno trovato che non ci fosse un interesse molto forte da parte del corteggiatore. Dopo diverse occasioni in cui i due hanno avuto modo, seppur virtualmente, di confrontarsi, alla fine la Abate ha preso una decisione drastica: 'A me non arriva niente di te! Haa detto Giovanna che ha accettato il consiglio di Sperti il quale l'ha invitata a prendere il coraggio di chiudere.

'Rimaniamo come siamo adesso. Non c'è veramente niente che mi stimoli', ha concluso poi Giovanna che non ha intenzione di perdere il suo tempo con chi non le rivolge le giuste attenzioni. A questo punto anche Maria De Filippi ha voluto dire la sua in merito alla questione: 'Se vorrà, vedrai che i modi per farsi sentire li ha', ha detto la conduttrice rincuorando la Abate. E anche con Alessandro, il quale ha detto di averla pensata durante le sue giornate di quarantena, ieri le cose non si sono messe troppo bene.

Il corteggiatore ha chiuso la conversazione irritato dal comportamento che Giovanna ha avuto con il giovane misterioso che ha conosciuto in chat.

Giovanna conquistata da Alchimista e Leonardo

Giovanna infatti si lasciata intrigare molto dalle nuove conoscenze: in particolare coloro che si sono presentati come l'Alchimista e Leonardo hanno catturato l'attenzione della tronista. Alchimista pare aver preso non poco la giovane: infatti, il ragazzo, ha trovato il modo giusto per prendere mentalmente la Abate, creando addirittura un percorso sensoriale all'interno della casona di Uomini e Donne per la ragazza che cerca di conquistare.

Adesso, bisogna vedere cosa accadrà non appena le conoscenze da virtuali diventeranno reali: come saranno i due corteggiatori? Giovanna sarà attratta da loro anche dal punto di vista fisico? Ogni risposta è rimandata al primo incontro che avverrà in studio e che dovrà tenere comunque conto delle distanze di sicurezza. Nel frattempo, Giovanna continua il suo percorso con la speranza che alla fine le chat non si rivelino un fuoco di paglia.