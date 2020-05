Uomini e donne è ricominciato nel suo format originale per la versione over, mentre quella classica è ripresa solo in parte. Prima dell'emergenza sanitaria sul trono dei giovani c'erano Carlo Pietropoli, Daniele Dal Moro e Sara Shaimi. Il trono della ragazza è stato al centro del Gossip negli ultimi giorni per via di alcune frecciatine che si sono lanciati due suoi corteggiatori: Giuseppe Nastasi e Sonny Di Meo.

U&D: Giuseppe Nastasi in diretta Instagram: 'Ci ho messo anima e corpo in questo percorso'

Il trono Classico di Uomini e Donne sta continuando, ma solo in parte perché viene attualmente trasmesso solo il trono di Giovanna Abate.

L'altra tronista che c'era nel dating show di Maria De Filippi era Sara Shaimi, ma il suo trono attualmente è fermo. I corteggiatori di Sara erano Giuseppe Nastasi e Sonny Di Meo che non sono stati in silenzio negli ultimi giorni. Giuseppe Nastasi in una diretta su Instagram si è sfogato con i followers: "Ci ho messo anima e corpo in questo percorso", Nastasi ha proseguito dicendo di avere investito tempo, denaro e sentimenti, lasciando intendere che forse il trono della Shaimi si sia concluso con un nulla di fatto. Il video è terminato con Giuseppe che ha avvertito le persone di svegliarsi e che lui ha detto semplicemente le cose come stanno.

Il battibecco fra i corteggiatori di Sara: 'Meglio un silenzio sensato che tante parole senza senso'

Giuseppe Nastasi, dopo il tam tam mediatico che si è creato in seguito alla sua diretta, l'ha cancellata, ma troppo tardi in quanto è stata regstrata e condivisa sul web. Giuseppe ha dovuto fare alcuni chiarimenti e ha tenuto a precisare che non ha voluto attaccare in nessun modo la redazione di Uomini e Donne.

Sonny, in merito alla vicenda, ha scritto nelle sue storie Instagram: "Meglio un silenzio sensato che tante parole senza senso", il ragazzo ha proseguito poi, rimarcando il fatto che Nastasi abbia cancellato il video dopo averlo fatto e l'ha punzecchiato ulteriormente: "Cancellare un insulto postato senza pensare è persino peggio di averlo pubblicato".

Il botta e risposta è continuato e Giuseppe ha risposto alle storie di Sonny con la frase: "Perdete sempre l'occasione di stare zitti e fare una bella figura".

Anticipazioni di Uomini e Donne: il trono di Sara continuerà?

Il trono di Sara Shaimi attualmente è fermo e non c'è nessuna data certa sul proseguimento del suo percorso. La redazione di Uomini e Donne non ha fornito nessun dettaglio o anticipazione in merito. Dalle parole di Giuseppe Nastasi, nel corso della sua diretta Instagram cancellata, il corteggiatore aveva fatto intendere che sia finito con un nulla di fatto la scelta della tronista. Giuseppe non è la prima volta che si è fatto notare per qualche parola fuori posto e ora c'è stato questo battibecco fra i suoi spasimanti.

La Shaimi non è apparsa sui social nell'ultimo periodo e, al momento, sembra sparita. Non resta che continuare a seguire la trasmissione per capire se ci saranno nuovi sviluppi e potrà andare avanti il percorso di Sara fino ad arrivare alla scelta.