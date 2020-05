Non è la prima volta che Sossio Aruta coglie la palla al balzo per punzecchiare a distanza un'ex collega di Uomini e donne. Il napoletano, infatti, di recente ha lanciato una frecciatina neppure troppo velata a Gemma Galgani e alla sua partecipazione più che decennale al dating-show di Maria De Filippi. Secondo il compagno di Ursula Bennardo, chi sceglie di corteggiare la dama lo fa soprattutto per la visibilità che lei regala e non per un reale interesse nei suoi confronti.

Nuova frecciatina di Sossio a Gemma di Uomini e Donne

Il pensiero che hanno la maggior parte degli ex di Uomini e Donne su Gemma Galgani, è tutt'altro che positivo.

Dopo Giorgio Manetti che l'ha accusata di voler essere più un personaggio televisivo piuttosto che una signora in cerca dell'anima gemella, è toccato a Sossio Aruta commentare con parole al veleno il percorso della dama del Trono Over.

Interpellato dal settimanale "Nuovo" sulla storica partecipazione della torinese al dating-show di Canale 5, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha detto: "Credo che dovrà aspettare un'altra vita per trovare l'amore, ormai è un caso disperato. Rimarrà a U&D ben oltre l'età della pensione".

Sebbene provi simpatia per la protagonista assoluta della versione "senior" del programma, il napoletano non ha potuto non sottolineare quando sia poco credibile il fatto che sono oltre 10 anni che nessun cavaliere che ha frequentato si sia rivelato quello giusto per lei.

I dubbi sui corteggiatori di Gemma a Uomini e Donne

A portare Sossio a pensare che Gemma non troverà il grande amore che sogna se continua a cercarlo in televisione, è soprattutto il comportamento che la maggior parte degli spasimanti ha quando si ritrova di fronte alla protagonista del Trono Over.

"È sia molto sfortunata che popolare.

Molti, infatti, scelgono di corteggiarla perché sanno di avere visibilità", ha detto Aruta sulle pagine dell'ultimo numero di "Nuovo".

Secondo il compagno di Ursula Bennardo, è difficile distinguere chi è davvero interessato alla Galgani da chi è innamorato delle telecamere e dell'idea di apparire su Canale 5 quasi tutti i pomeriggi.

Il consiglio che l'ex calciatore ha voluto dare alla dama, è il seguente: "Vivere quest'opportunità seguendo l'istinto e il cuore. Dovrebbe godersi questo periodo da star senza prendersela se non trova l'amore".

Fan di Uomini e Donne contro 'Sirius'

A proposito di Gemma e della sua sfortuna in amore, è da un po' di settimane che il pubblico di Uomini e Donne sta assistendo ad un surreale corteggiamento tra la dama e un ragazzo di 26 anni. Da quando "Sirius" ha deciso di mostrarsi davanti alle telecamere (dopo un breve periodo di conoscenza in chat), sono in tanti a protestare per la scelta della Galgani di accettare questa frequentazione.

Gli oltre 44 anni di differenza d'età che ci sono tra la torinese e il suo spasimante, sembra siano un ostacolo insormontabile per la maggior parte dei telespettatori, che commentano negativamente qualsiasi tipo di avvicinamento c'è tra i due in Tv.

Nicola Vivarelli, inoltre, di recente è preso di mira da alcune sue ex fidanzate che, avvalendosi del supporto dei blog, lo stanno descrivendo come una persona interessata esclusivamente al mondo dello spettacolo: la protagonista del Trono Over, dunque, per il giovane sarebbe soltanto un mezzo per arrivare all'obiettivo di farsi vedere e diventare popolare.

A far storcere il naso alla gente a casa, poi, è stata la decisione di Gemma di interrompere la conoscenza con un signore della sua età ("Cuore di poeta") per portare avanti quella con un ragazzo che potrebbe essere suo nipote.