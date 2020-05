Non sono passati neppure due giorni da quando è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Enzo Capo ha detto addio a Pamela Barretta scegliendo di non presentarsi in studio. Le anticipazioni di ciò che sarà trasmesso domani, 22 maggio, informano il pubblico del dietrofront del cavaliere, ma anche dell'intenso faccia a faccia che Giovanna Abate avrà con "Alchimista". Il 26enne Nicola Vivarelli, infine, conoscerà tre ragazze che proveranno ad ostacolare la sua discussa frequentazione con Gemma Galgani.

Il ritorno di Enzo Capo a Uomini e Donne

Sembra fosse finita definitivamente la storia d'amore tra Pamela Barretta ed Enzo Capo: nel corso della puntata di Uomini e Donne che è andata in onda il 20 maggio, i due si sono detti addio senza confrontarsi perché lui ha scelto di non partecipare alla registrazione.

Domani, venerdì 22 maggio, Maria De Filippi accoglierà di nuovo in studio sia la dama che il suo ex fidanzato, come svelano le anticipazioni che sono state pubblicate poco fa da Witty Tv in un video.

La pugliese e il napoletano, dunque, si ritroveranno ancora faccia a faccia dopo aver discusso animatamente sulle motivazioni che impedirebbero un loro ritorno di fiamma: sarebbe soprattutto l'imprenditore a non voler avere più nulla a che fare con la donna che pare averlo denigrato sui social network in molte occasioni.

Soltanto 24 ore fa, però, i due protagonisti del Trono Over hanno litigato a distanza tramite delle Instagram Stories al veleno che hanno dedicato all'ex dolce metà: lui ha dato dell'attrice a lei, che gli ha risposto facendo ricorso al proverbio "da che pulpito viene la predica".

Giovanna e 'Alchimista' fanno pace a Uomini e Donne

Tra i tanti argomenti che saranno affrontati domani a Uomini e Donne, spicca il ritorno in studio di "Alchimista": il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate, infatti, la scorsa puntata ha deciso di non partecipare alla registrazione perché indispettito dal riavvicinamento tra la tronista e Alessandro Graziani.

Le anticipazioni del 22 maggio, fanno sapere che i due si sono chiariti nel backstage qualche giorno prima ed ora sono pronti a ricominciare la loro frequentazione "mascherata".

Il ragazzo, infatti, non intende mostrare il suo volto né al pubblico a casa né al cast fisso del dating-show, perché sostiene che il suo unico obiettivo è la romana e non la visibilità che può regalargli il format di Canale 5.

Nicola 'tentato' da tre ragazze a Uomini e Donne

Sempre nel corso della puntata di Uomini e Donne di domani, i telespettatori assisteranno all'incontro in studio tra "Sirius" e tre ragazze che vorrebbero corteggiarlo.

A sedersi di fronte al bel 26enne Nicola, dunque, saranno tre sue coetanee e una in particolare lo spronerà ad allargare la sua cerchia di conoscenze e a non limitarsi a quella con la più adulta Gemma Galgani.

I due contestati protagonisti del Trono Over, infatti, oggi sono stati al centro delle critiche per i sentimenti che dicono di provare l'uno per l'altro: soprattutto Tina Cipollari non ha risparmiato parole al veleno nei confronti della coppia che sembra si stia formando davanti agli occhi degli scettici spettatori.

A supportare questo rapporto, però. ci pensa la madre di Vivarelli che, dopo aver chiacchierato al telefono con la dama 70enne, oggi le ha fatto recapitare un regalino per confermare il suo benestare.

Il fatto che tra Gemma e "Sirius" ci siano ben 44 anni di differenza, sembra turbare tutti tranne loro, che portano avanti il loro legame come se nulla fosse, ovvero facendo romantiche esterne e chiamandosi ogni giorno per conoscersi meglio.