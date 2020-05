È da poco terminata la messa in onda di una puntata molto movimentata di Uomini e donne. Uno degli argomenti trattati il 20 maggio, è la fine della turbolenta relazione tra Enzo Capo e Pamela Barretta: lui non si è presentato in studio, lei ha pianto disperatamente ma ha accettato di ballare con "Sirius". Finito il programma, poi, i due ex fidanzati hanno battibeccato a distanza tramite delle Instagram Stories al veleno.

Enzo non va a Uomini e Donne ma attacca Pamela sui social

La storia d'amore tra Pamela Barretta ed Enzo Capo, è giunta a un punto di non ritorno. Dopo aver discusso animatamente negli studi di Uomini e Donne sulle ragioni che li hanno portati ad allontanarsi durante la quarantena, oggi i due protagonisti del Trono Over sembrano lontanissimi dal trovare un accordo.

Mentre su Canale 5 andava in onda la puntata in cui la dama piangeva a dirotto, dopo aver appreso la sua decisione di non partecipare alla registrazione perché considera la loro relazione finita, il cavaliere napoletano ha deciso di sfogarsi sui social network.

Nelle Instagram Stories dell'imprenditore, infatti, è apparsa la foto di un Oscar e la scritta "Migliore interpretazione, hai vinto".

La frecciatina che l'uomo ha voluto mandare alla sua ex fidanzata, è chiara: lei avrebbe recitato una parte davanti alle telecamere, mentre lui sarebbe stato sempre sincero anche quando ha ammesso che i suoi sentimenti sono cambiati.

La risposta di Pamela dopo la puntata di Uomini e Donne

Neppure il tempo che l'attacco del suo ex cominciasse a fare il giro della rete, che Pamela Barretta gli aveva già risposto per le rime sempre tramite i social network.

Nelle Instagram Stories della bella Pamela, infatti, nelle scorse ore è stato pubblicato il seguente e piccato messaggio: "Mi dispiace caro, ma io non ho mai studiato recitazione nella mia vita. Della serie -i panni sporchi si lavano in casa-".

La dama del Trono Over di Uomini e Donne, poi, ha usato altri due modi di dire per punzecchiare ancora un volta Enzo: "Da che pulpito viene la predica, predichi bene ma razzoli male".

"L'Oscar lo darei a te, saluti", ha concluso la pugliese nello sfogo che molti blog e siti di Gossip stanno riportando nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 20 maggio.

Il ballo tra 'Sirius' e Pamela accende il gossip a Uomini e Donne

Prima di litigare a distanza con l'ex Enzo, Pamela è stata protagonista di un momento davvero molto tenero su Canale 5.

Dopo aver provato a trattenere il dispiacere e le lacrime per un po', nella puntata di oggi 20 maggio, la dama si è lasciata andare allo sconforto quando Maria De Filippi le ha confermato che Capo, non solo ha scelto di non partecipare a quella registrazione, ma non ha mai neppure risposto alle chiamate e ai messaggi della redazione durante la settimana.

La presa di posizione del napoletano, dunque, ha portato Pamela Barretta a disperarsi davanti alle telecamere, nonostante tutti i presenti in studio si siano esposti a suo favore: da Gianni Sperti ad Armando Incarnato, in tanti si sono prodigati a difendere lei e a puntare il dito contro l'assente imprenditore.

Quando la pugliese ha accettato di assistere al resto della puntata in studio, la conduttrice le ha proposto di fare un ballo con uno dei cavalieri per provare a non pensare a quello che sta succedendo nel suo privato.

Tra i tanti membri del parterre maschile, la padrona di casa ha chiesto a "Sirius" di invitare Pamela a fare un lento.

Dopo vari tentennamenti, la donna ha accettato di danzare con il giovanissimo corteggiatore di Gemma Galgani che, a differenza di quello che è successo con Valentina Autiero poco prima, sembra non aver reagito con gelosia a questo momento che sta facendo molto discutere i telespettatori.