Ieri sera giovedì 28 maggio è andata in onda in prima serata su Rai 1, la sesta ed ultima puntata della fiction Vivi e lascia vivere. La serie televisiva con protagonisti Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini ha appassionato milioni di telespettatori ed ora, arrivati a questo punto, la classica domanda è: ci sarà una seconda stagione? Alcuni giorni fa il regista Pappi Corsisato ha aperto a questa possibilità, affermando che ha già diverse idee in testa riguardo la trama della seconda stagione. Invece, l'attrice che ha interpretato Laura Ruggiero ha dichiarato sulle pagine di Fanpage che è prematuro parlare di Vivi e lascia vivere 2 e che lei è già impegnata per i prossimi tre anni.

Corsicato: 'La fiction non nasceva per avere un seguito, però già so come proseguire'

La trama della serie televisiva ha appassionato il pubblico da casa, soprattutto per le storie di Nina, Giovanni e Giada Ruggero che si sono intrecciate con le vicissitudini della loro madre. Inoltre, nel corso di queste sei puntate c'è stata la possibilità di approfondire ogni personaggio e capirne tutte le varie sfaccettature, però ci potrebbe essere ancora tanto da chiarire e una seconda stagione potrebbe servire a risolvere tutti i dubbi.

Intanto, Pappi Corsicato non ha escluso ad una seconda stagione e anzi ha detto che sebbene la serie non fosse pensata per avere un seguito, le cose sono cambiate e lui ha già diverse idee su come proseguire.

Allo stesso tempo però, il regista in un'intervista a Fanpage ha anche affermato: "Vediamo che succede con i decreti, bisognerà fare i conti anche con quelli". Dunque, Corsicato apre ad una seconda stagione della fiction, ma nulla è ancora sicuro.

La Ricci ha affermato di avere già 3 anni di lavoro avanti

Proprio in riferimento alle dichiarazioni di Pappi Corsicato su Fanpage, la protagonista della serie tv ha dichiarato che la serie è pensata per una sola stagione ed è prematuro parlare già della seconda.

Poi, Elena Sofia Ricci ha aggiunto: "Io ho tre anni di lavoro davanti, quindi vedremo".

Infatti, secondo l'attrice spesso si continuano serie solo per soddisfare il pubblico però queste ultime in realtà non avevano già più niente da dire. La Ricci ha poi concluso: "Però vedremo cosa scriveranno". Dunque, l'attrice nonostante sia impegnata per i prossimi tre anni ha aperto all'idea di una seconda stagione.

Non ci resta che aspettare per scoprire se verrà ufficializzata o meno la seconda stagione di Vivi e lascia vivere. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di rivedere tutte le puntate durante la messa in onda, potrà rivederle tramite la piattaforma gratuita di Rai Play.