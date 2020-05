Secondo le ultime anticipazioni della Serie TV Vivi e lascia vivere, nella quarta puntata che andrà in onda giovedì 14 maggio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Giada scoprirà che suo padre non è morto e che sua madre Laura ha sempre mentito fin dall'inizio. Inoltre, queste bugie si ritorceranno contro la Ruggero che resterà da sola. L'appuntamento con la fiction targata Rai con protagonisti Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini è in prima serata alle 21:25.

Laura rimarrà da sola

Dopo le prime tre puntate in cui abbiamo avuto modo di conoscere i personaggi della nuova serie televisiva, nel quarto appuntamento entreremo nel vivo della storia, soprattutto riguardo ai rapporti che legano Laura e Toni. Infatti, nel corso delle prime tre puntate abbiamo visto che i due si sono conosciuti a Viareggio nel 1987 quando erano ragazzi e la loro storia e i loro segreti sembrano non essere ancora finiti. Proprio per questo motivo, il loro rapporto si incrinerà nuovamente a causa dello stesso Toni e Laura deciderà di tagliare tutti i ponti con il suo socio.

Quest'ultimo. però, avrà un malore improvviso e così la donna deciderà di andare a trovarlo nell'ospedale nel quale è ricoverato.

Giada potrebbe tornare da Tenerife con il padre

Intanto Giada inizierà a non fidarsi di sua madre e del suo cambio di atteggiamento dopo la morte del padre (il quale è vivo ed è a Tenerife con un'altra donna) e così partirà e deciderà di indagare a fondo sulla vicenda. Secondo le anticipazioni della quarta puntata di Vivi e lascia vivere, Giada farà ritorno a Napoli, ma probabilmente non sarà sola, in quanto potrebbe aver convinto il padre a tornare dalla sua famiglia.

Quindi arrivati a questo punto, la madre dovrà rispondere di tutte le bugie dette ai suoi figli che non saranno disposti a perdonarla e se ne andranno via di casa. Ma non è tutto, perché anche le sue amiche e socie in affari le volteranno le spalle e l'unico che rimarrà al suo fianco, nonostante tutto, sarà Toni che si sarà appena ripreso dal malore avvenuto a causa dello stress e della vita frenetica che hanno affaticato il suo cuore.

Nina e Andrea saranno sempre più vicini

Intanto, tra i mille problemi della Ruggero, ci sarà Nina che sarà sempre più vicina ad Andrea, il giovane che vive nella casa in cui lei e le amiche si erano introdotte a rubare. Non ci resta che aspettare la messa in onda della quarta puntata, per scoprire come Laura risolverà i suoi problemi e capire come andrà la storia tra Nina e Andrea. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutte le puntate in diretta televisiva, avrà modo di recuperarle tramite la piattaforma gratuita di Rai Play.