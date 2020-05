Continua l'appuntamento in prima serata su Rai 1 con la fortunata Serie TV Vivi e lascia vivere, che vede come protagonista l'attrice Elena Sofia Ricci. La fiction ha conquistato fin da subito l'interesse dei telespettatori della rete ammiraglia e il prossimo giovedì 14 maggio 2020 andrà in onda la quarta delle sei puntate in programma di questa primissima stagione, notevolmente ricca di colpi grandi di scena. Scendendo nei dettagli, gli spoiler di questi due nuovi episodi serali rivelano che Toni avrà un malore.

Giada ritornerà in città in compagnia, mentre Laura Ruggero si ritroverà a dover fare i conti con l'allontanamento di casa dei suoi figli.

Le anticipazioni della quarta puntata di Vivi e lascia vivere: Toni colto da un malore

Nei dettagli, gli spoiler sulla quarta puntata di Vivi e lascia vivere che verrà trasmessa giovedì 14 maggio in prima serata raccontano che Laura, dopo quello che ha scoperto, deciderà di allontanere dalla sua famiglia Toni. In seguito, quest'ultimo avrà un malore fisico e sarà trasporto immediatamente in ospedale.

A questo punto, la Ruggero non potrà fare a meno di recarsi da lui per accettarsi che stia bene. Nel frattempo, per Nina arriverà il momento di approfondire la sua conoscenza con Andrea, il giovane che vive nella casa in cui la ragazza è entrata di nascosto insieme alle sue amiche. Giada, invece, ritornerà inaspettatamente a Napoli con una sorpresa sconvolgente: non sarà da sola.

I figli e le amiche si allontanano da Laura

Ma i colpi di scena non finiscono qui, in quanto gli spoiler sulla quarta puntata di Vivi e lascia vivere in onda il 14 maggio alle ore 21:25 circa su Rai 1, svelano che Laura non avrà più alcuna possibilità di raccontare bugie, visto e considerato che il peso sulla sua conoscenza diventerà sempre più pesante. Per questo motivo, i suoi figli decideranno di andarsene via di casa dopo che scopriranno tutte le menzogne che ha raccontato a loro.

A questo punto, per la capofamiglia non sarà per niente facile accettare le ripercussioni di ciò che è venuto a galla. Inoltre, anche le amiche sceglieranno di prendere le distanze dalla Ruggero, al contrario di Toni che sarà pronto ancora una volta a rimanergli vicino per aiutarla.

Dove vedere la replica della quarta puntata

Questa quarta puntata di "Vivi e lascia vivere" si prospetta piena di colpi di scena. Ricordiamo ai telespettatori che non hanno la possibilità di seguire la puntata in TV, che è disponibile recuperare la replica sul sito ufficiale di RaiPlay dove è possibile rivedere anche tutti gli altri episodi della serie già andate in onda fino a oggi, sia da computer fisso che dai dispositivi mobili di ultima generazione come tablet e cellulari.