Continuano le vicende dei protagonisti della fiction di Rai 1 'Vivi e Lascia Vivere', con protagonisti Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini. Giovedì 28 maggio andrà in onda l'ultima puntata della prima stagione. Il gran finale sarà ricco di colpi di scena. Laura Ruggero si ritroverà a fronteggiare un terribile e spaventoso ricatto. Per preservare l'incolumità dei suoi figli deciderà di cedere alle richieste di un ricattatore mostrandosi poco combattiva. Toni rischierà di farsi scoprire pur di non lasciare solo Giovanni in ospedale, dopo l'incidente subito. Nel corso dell'ultima puntata non mancheranno i colpi di scena.

Episodio 11, 'La Minaccia'

Nel corso dell'undicesimo episodio, dopo il terribile incidente subito da Giovanni, tutta la famiglia Ruggero si recherà in ospedale per conoscere le sorti del giovane. Ci saranno momenti di grande apprensione che terranno col fiato sospeso tutti i componenti della famiglia a causa delle condizioni critiche del ragazzo. Toni, dopo aver saputo del brutto incidente di Giovanni deciderà di uscire dal suo nascondiglio per fargli visita. Questo suo gesto inaspettato e pericoloso per la sua libertà, sarà la prova del forte legame creatosi tra loro. Toni infatti deciderà di giocare le sue ultime carte per uscire allo scoperto e recarsi da colui a cui vuole bene come un figlio.

Renato invece deciderà di ritornare alla sua vita ma, sarà solo dopo la sua partenza, che per Laura cominceranno i guai. La donna infatti comincerà ad essere vittima di uno spaventoso ricatto da parte di qualcuno che incontrerà e che in breve tempo farà crollare tutte le sue certezze.

Episodio 12, 'L'addio'

L'attività di Street Food gestita da Laura e dalle sue amiche comincerà ad essere travolta da molte difficoltà. Per questo motivo il suo proseguimento verrà messo a rischio. L'unica soluzione per poterla salvare, sarà cederla. Nessuna di loro però sarà disposta a rinunciare al lavoro.

Un lavoro che in poco tempo ha concesso a tutte loro di poter ripartire e cominciare una vita nuova. A differenza delle sue amiche però, Laura non sarà la combattiva di sempre. Inaspettatamente sarà proprio lei ad essere la più debole e la meno combattiva per tentare di risollevare l'attività creata con tanta passione. Questo a causa del ricatto che sarà costretta a subire. La donna infatti, per paura che i suoi figli possano pagare le conseguenze delle sue scelte, deciderà di non rischiare e di scendere a compromessi con il suo ricattatore offrendogli, senza combattere, tutto ciò che gli verrà chiesto. Non mancheranno nel finale alcuni colpi di scena. Ad attendere la donna infatti ci sarà una nuova ed inaspettata svolta.

L'ultima puntata andrà in onda giovedì 28 maggio alle 21:25 circa su Rai 1.