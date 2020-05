Ieri, mercoledì 20 maggio, è andata in onda in Spagna l'ultima puntata de Il Segreto. Tutti i telespettatori erano in attesa di scoprire come si sarebbe conclusa la storia degli abitanti di Puente Viejo e i colpi di scena non sono assolutamente mancati. Finalmente è venuto alla luce il grade segreto di cui tutti parlavano, ovvero, la malattia di Emilia.

Il colpo di scena più grande, però, ha riguardato Donna Francisca e Raimundo Ulloa. I due protagonisti storici della soap opera, infatti, hanno perso la vita a causa di Don Filiberto. La cittadina è stata distrutta da un divampante incendio che non ha lasciato scampo alle abitazioni.

Francisca e Raimundo muoiono ne Il Segreto

L'ultima puntata del Il Segreto è finalmente andata in onda. L'episodio è stato caratterizzato dalla follia irrefrenabile di Don Filiberto. Quest'ultimo ha deciso di vendicarsi per sempre di Donna Francisca e di Raimundo. Per farlo, ha optato per la via più drastica, ovvero, quella di causare un incendio distruttivo in tutta Puente Viejo. I due storici personaggi, quindi, si sono trovati a perdere la vita tra le fiamme senza possibilità di salvarsi. Il prete, però, prima di compiere questo gesto efferato si è confessato in chiesa e poi ha deciso di agire in modo così crudele. Il protagonista non si è minimamente curato di tutte le vittime che avrebbe causato il suo insano gesto.

Emerge il mistero di Emilia

Il coordinatore della sceneggiatura, Miquel Peidrò, aveva dichiarato di aver voluto causare la morte di Donna Francisca per punirla di tutti i crimini i commessi nella sua vita. L'ultimo riguarda l'ingresso nella setta degli Arcangeli. Si tratta di un'associazione finalizzata alla distruzione di molte vite umane pur di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Ad ogni modo, a parte questo avvenimento, molte altre cose sono accadute durante l'ultima puntata de Il Segreto. Il grande mistero di Emilia è finalmente venuto alla luce. Nella puntata andata in onda ieri in Spagna è emerso il motivo per il quale la donna ha deciso di andare a Puente Viejo. Il suo obiettivo, infatti, era quello di morire lì in quanto affetta da una gravissima malattia incurabile.

Lieto fine per Marta e Adolfo

Sempre Peidrò ha dichiarato che il grande segreto era quello di scoprire che Emilia era andata a Puente Viejo per morire. Rosa, invece, ha tentato il suicidio e, particolarmente nell'ultima puntata, ha dato dimostrazione della sua forte instabilità mentale. Per tale ragione, è stata chiusa in un sanatorio. Almeno un lieto fine, però, è avvenuto e riguarda Adolfo e Marta. I due, infatti, hanno potuto coronare il loro grande sogno d'amore. I protagonisti, però, hanno scelto di vivere il loro amore lontano da Puente Viejo.