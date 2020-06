Adriana Volpe ha rilasciato un'intervista a Intimità in cui ha parlato del suo rapporto con il marito e del periodo difficile vissuto dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello VIP. La donna ha dichiarato di non essere in crisi con Roberto Parli, tuttavia, non ha potuto fare a meno di ammettere che ci sono stati dei momenti particolarmente difficili nell'ultimo periodo.

In particolar modo, ha detto che il loro rapporto non è mai stato caratterizzato dalla gelosia, eppure, la sua partecipazione al reality show ha fatto accendere scintille inaspettate. Anche il bacio che la donna ha dato a Pago, durante un gioco, ha fatto esplodere il suo compagno di vita.

Adriana parla della morte del suocero: "Famiglia in ginocchio"

Nel corso dell'intervista, Adriana Volpe ha parlato a lungo della storia con Roberto Parli dichiarando che le cose ultimamente vanno molto bene. Il suo trasferimento a Milano, per questioni lavorative, ha fatto sì che si accorciassero le distanze tra di loro. La cosa sta servendo a rafforzare ulteriormente il loro amore. Ad ogni modo, subito dopo il GF VIP, la coppia ha vissuto dei momenti davvero complessi innescati soprattutto alla morte del suocero dovuta al coronavirus: "La nostra famiglia è stata messa in ginocchio".

La Volpe e la gelosia di Roberto Parli

La Volpe ha anche parlato della gelosia esplosa improvvisamente in Roberto quando lei era chiusa nella casa più spiata d'Italia.

A tal proposto ha menzionato il bacio dato a Pago durante un gioco: "Era solo un gioco, eppure mio marito l'ha vissuta malissimo, è apparso come una persona irriconoscibile". Su Denver, invece, ha precisato che è pura follia pensare che tra loro possa esserci stato qualcosa. Ad ogni modo, l'inaspettata gelosia del marito ha fatto leggermente traballare il loro rapporto, ma alla fine tutto si è risolto per il meglio.

Il successo lavorativo della presentatrice

In questo periodo Adriana Volpe si sta preparando a debuttare nel suo nuovo programma, Ogni Mattina, che andrà in onda su Tv 8. La trasmissione, che inizierà a partire da lunedì 29 giugno, costituisce un'ottima occasione per Adriana di riscattarsi dal punto di vista professionale.

Come accennato in apertura, il trasferimento a Milano l'ha portata ad avvicinarsi fisicamente a suo marito che invece vive stabilmente in Svizzera. In questo modo sarà molto più semplice vedersi: anche per la figlia Gisele le cose andranno meglio ora che avrà la possibilità di stare più vicina ad entrambi i genitori.