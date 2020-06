Alfonso Signorini sta lavorando sodo per formare il cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tra i vari coinquilini del reality-show potrebbe esserci anche l'attore turco Can Yaman.

Dopo essere stato confermato al timone del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha ammesso di avere avuto dei colloqui con oltre 40 vip, il tutto con l'intento di mettere insieme un cast di vip famosi. Il presentatore televisivo ha detto di avere avuto qualche difficoltà solamente per trovare celebrità giovani.

Can Yaman potrebbe varcare la porta rossa

Alfonso Signorini fin dalla sua prima edizione del Grande Fratello Vip ha sempre avuto il pallino di ingaggiare dei vip famosi.

Nelle scorse ore, sta prendendo sempre più piede l'ipotesi che il direttore di Chi voglia portare nella casa più spiata d'Italia Can Yaman: l'attore turco al momento è uno dei personaggi più amati delle soap.

Il ruolo del 30enne turco all'interno del reality-show potrebbe anche essere diverso da quello degli altri inquilini. Il giovane infatti, potrebbe partecipare come concorrente per un weekend e con un ruolo ben preciso.

Le indiscrezioni riferiscono che Alfonso Signorini voglia sfruttare gli ottimi rapporti tra Can Yaman e Mediaset. Al momento non c'è alcuna conferma sulla presenza dell'attore turco nella casa di Cinecittà, ma qualora il 30enne venisse ingaggiato sarebbe un vero e proprio colpo da maestro da parte del conduttore.

La visibilità di Can Yaman infatti, potrebbe regalare degli ottimi ascolti al Grande Fratello Vip 5.

Chi è Can Yaman?

In attesa di capire se Alfonso Signorini riuscirà o meno a portare Can Yaman all'interno della casa più spiata d'Italia, scopriamo chi è l'attore turco che ha fatto impazzire il mondo dello soap.

Il 30enne si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico del piccolo schermo con Bitter Sweet, dove interpretava il personaggio di Ferit.

Con la fine di Uomini e Donne, Can Yaman sta andando in onda tutti i giorni su Canale 5 con la soap opera turca Daydreamer. Inoltre, durante la scorsa edizione di C'è posta per te Maria De Filippi per la prima volta è riuscito a portare il 30enne turco in un programma televisivo.

Il reality in onda in autunno

La quinta edizione del Grande Fratello Vip verrà trasmessa in autunno. Secondo quanto riportato da Alfonso Signorini in una recente intervista il reality-show dovrebbe andare in onda come in Spagna, ovvero con un doppio appuntamento settimanale.

Per quanto riguarda il cast al momento non è trapelato nulla. Si vocifera di una presenza quasi certa per Elisabetta Gregoraci, Rocco Siffredi e il figlio Tano e Vera Gemma. Al contrario Rosanna Cancellieri avrebbe smentito la sua presenza nella casa di Cinecittà: "Io corteggiata? Ma quando mai. Sinceramente neanche ci andrei, non mi attira proprio".

Chi invece ha un posto certo come opinionista è Pupo: il cantante fiorentino è stato fortemente voluto da Alfonso Signorini.