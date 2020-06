Nel corso di un'intervista rilasciata a Viaradio Autostrade per l'Italia, Giorgio Manetti ha commentato la storia tra la sua ex Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Il famoso "Gabbiano" ha deciso di intervenire in merito a questa relazione palesando il suo forte dissenso. Giorgio, infatti, ha detto di fare molta fatica a credere a questa conoscenza, specie perché è nata all'interno di uno studio televisivo. Se fosse successo al di fuori, ci sarebbero potute essere delle speranze.

Giorgio non crede alla storia tra Gemma e Nicola

Giorgio Manetti è stato parecchio perentorio e diretto nel commentare la conoscenza tra Gemma Galgani e il suo giovane spasimante Nicola Vivarelli.

Tra i due protagonisti ci sono ben 44 anni di differenza e questo sembra rappresentare un numero un po' eccessivo per molti. Ad ogni modo, Giorgio ha detto: "Se fosse stata una cosa successa al di fuori dei teleschermi, sarebbe un altro discorso". A suo avviso, infatti, nella vita normale potrebbero tranquillamente accadere queste cose. Dato che il tutto, però, si è verificato negli studi Mediaset, Manetti ha asserito: "Cosa non si fa per la pagnotta".

Manetti convive con la nuova compagna

Secondo il suo punto di vista, dunque, Gemma sarebbe nel programma da troppi anni e questo sta rendendo troppo poco credibile il suo personaggio. Inoltre, il Gabbiano ha ammesso che se una persona cerca disperatamente l'amore fa più fatica a trovare l'anima gemella.

Per enfatizzare ulteriormente il suo pensiero, il protagonista dell'intervista ha chiosato dicendo: "Per me è difficile credere a una cosa televisiva, magari fuori dagli studi può essere anche accettabile". Ricordiamo che, ormai, sono passati diversi anni da quando la storia tra Gemma e Giorgio è volta al termine.

Attualmente, infatti, il cavaliere convive serenamente con la sua nuova compagna Caterina.

I progetti lavorativi del Gabbiano e il pensiero sui reality show

Per quanto riguarda i progetti lavorativi, Manetti ha ammesso di non essersi affatto fermato, anzi. A breve partirà con le riprese di un cortometraggio realizzato da Domenico Costanzo, il quale ha collaborato anche con Pieraccioni.

Naturalmente, il protagonista non ha potuto fare ulteriori spoiler in merito ai contenuti trattati e al titolo di questo nuovo progetto. Ad ogni modo, nel corso dell'intervista ha palesato anche la sua opinione in merito alla partecipazione ai reality show. Nel dettaglio ha detto di non avere nessun interesse a prendere parte a reality come il Grande Fratello oppure Temptation Island. L'unico show che potrebbe prendere in considerazione è solo Pechino Express.