Andrea Iannone è finito nuovamente al centro del Gossip a causa di un presunto flirt. Il pilota della MotoGp è stato taggato in una stories sul profilo Instagram del duo Jes e Jay in atteggiamenti intimi. I fan più attenti hanno subito ipotizzato ad un nuovo amore per il loro beniamino.

Durante la quarantena allo sportivo era stato attribuito un flirt con Cristina Buccino. In seguito ai numerosi pettegolezzi, Iannone aveva prontamente smentito i rumors sul suo conto. Anche la modella e attrice aveva negato di avere una storia con l'ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

Andrea sarebbe nuovamente fidanzato

La posa del giovane in foto non sembra essere del tutto in amicizia, ma bensì sembra dire qualcosa in più di una semplice amicizia: Iannone pare che stia dando un bacio sul collo della ragazza.

Considerato che la foto è molto scura, non è chiaro se la ragazza vicino ad Andrea sia Jasmine Gigli o Jai Carol. Entrambe le ragazze sono molto belle ma soprattutto simili, essendo sorelle gemelle. Per chi non conoscesse il duo, è bene sapere che Jas e Jay sono diventate famose per essere le figlie del cantautore Carlo Gigli. Le due deejay hanno partecipato a più di un'edizione del programma di Rai 2 'Mezzogiorno in Famiglia'.

Per ora non c'è alcuna certezza che Andrea Iannone abbia ritrovato la serenità dal punto di vista sentimentale, poiché il diretto interessato non ha confermato o smentito i rumors sul suo conto.

Belen Rodriguez: nessun ritorno di fiamma con l'ex Iannone

Intervistato dal settimanale Oggi, Andrea Iannone nei giorni scorsi ha smentito di avere un ritorno di fiamma con Belen Rodriguez.

I più curiosi avevano cominciato a mormorare dopo che Belen aveva annunciato la crisi coniugale con Stefano De Martino.

Nello stesso periodo la soubrette argentina aveva incontrato in un ristorante di Milano, il suo ex Andrea. Stando alle indiscrezioni delle riviste di gossip l'incontro tra i due è avvenuto in modo del tutto casuale.

Nell'intervista il pilota abruzzese ha confessato di essere seccato per i numerosi pettegolezzi sul suo conto: "Io voglio parlare di moto, di sport, del mio lavoro, non di gossip".

Iannone al settimanale diretto da Umberto Brandani aveva ammesso di essere braccato dai paparazzi a Milano, ma aveva rivelato che quello non è il suo mondo.

A smentire categoricamente un riavvicinamento tra Andrea e la Rodriguez, ci avevano pensato anche alcuni amici dello sportivo: "Iannone occupa una posizione defilata nella vita della sua ex".