Sono passate appena 24 ore dalla scelta di Giovanna Abate a Uomini e donne (andata in onda l'8 giugno), ma sono già tante le critiche che stanno ricevendo tutti i protagonisti di questa storia. Se Deianira Marzano ha accusato la tronista e Sammy Hassan di recitare una parte davanti alle telecamere, Amedeo Venza ha spostato l'attenzione sul rifiutato Davide Basolo. Dopo aver visto che il ragazzo ha richiesto e ottenuto la spunta blu su Instagram, l'influencer pugliese ha seriamente messo in dubbio la sincerità dei sentimenti che sostiene di provare per la donna che l'ha preferito a un altro.

Davide Basolo nel mirino di alcuni influencer dopo Uomini e Donne

Giovanna Abate si è fidanzata con Sammy Hassan, preferito al più dolce e discreto Davide Basolo. È proprio su quest'ultimo protagonista, della seconda parte di stagione di Uomini e Donne, che in queste ore stanno montando critiche e polemiche sui social network.

Alcuni gesti che il ragazzo ha fatto da quando ha ripreso possesso del suo profilo Instagram non sono sfuggiti ai più attenti, che non hanno perso l'occasione per farli notare anche a tutti gli altri fan del dating show di Canale 5.

Amedeo Venza, per esempio, ha portato alla luce una mossa che "Alchimista" ha fatto sul web proprio mentre in tv andava in onda il momento in cui è stato rifiutato dalla tronista romana.

"Lui era lì per interesse reale. Non voleva pubblicità", ha esordito l'influencer con un tono palesemente ironico, "appena finita la scelta ha subito richiesto la spunta blu. Però non era lì per visibilità, no no", ha aggiunto il pugliese in riferimento al simbolo che compare accanto alla username che Davide ha scelto su IG e che attesta che l'account è davvero gestito da lui e non è un fake.

Davide possibile tronista di Uomini e Donne a settembre

Un'altra infuencer che se l'ha presa con Basolo, ed ha messo in dubbio l'interesse che dice di provare per Giovanna, è Deianira Marzano. Esattamente come ha fatto Amedeo Venza, anche la napoletana ha preso parola su Instagram per sottolineare quanto a suo parere Davide sia stato poco sincero davanti alle telecamere.

"È chiaro che faccia finta di piangere. Ha già il management dietro. Lui spera di andare sul trono", ha tuonato la donna sui social network a poche ore dalla messa in onda della scelta della Abate su Canale 5.

Contrariamente a quello che pensa la maggior parte del pubblico di Uomini e Donne su Alchimista (che lo sta supportando dopo il rifiuto che ha ricevuto), Venza e la Marzano non gli credono e cercano di far aprire gli occhi anche a coloro che hanno considerato le sue lacrime vere dopo la non scelta.

Le possibilità che Davide sia uno dei tronisti del dating show a partire da settembre comunque, a oggi, sono altissime: non solo il ragazzo ha conquistato i telespettatori con i suoi modi di fare dolci e pacati, ma anche Maria De Filippi è sembrata bendisposta nei confronti del giovane.

Le scelte di Carlo e Sara a Uomini e Donne prima delle vacanze

La stagione 2019/2020 di Uomini e Donne, si è appena conclusa. La puntata del dating show trasmessa martedì 9 giugno è stata l'ultima prima della lunga pausa estiva che il programma si concede ogni anno.

Sebbene ci sia stato uno stop di circa un mese a causa dell'emergenza sanitaria, che ha colpito tutta Italia, i telespettatori hanno assistito a ben tre lieto fine al termine di questa particolare edizione del format di Maria De Filippi.

Giovanna Abate ha avuto un inaspettato "sì" da Sammy Hassan, ma anche a Carlo Pietropoli e a Sara Shaimi è andata bene: lui si è fidanzato con Cecilia Zagarrigo in una location esterna e piena di luci, lei con Sonny Di Meo in uno studio vuoto.