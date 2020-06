Daydreamer - Le ali del sogno terrà compagnia i telespettatori di Canale 5 per tutta l'estate, raccontando l'appassionante storia d'amore tra Can Divit e Sanem. Una storia che non inizierà nei migliori dei modi e che vivrà diversi ostacoli così come raccontano le trame relative alle puntate in onda dal 15 al 19 giugno. In questi episodi vedremo Emre ed Aylin tramare alle spalle di Can con l'inconsapevole complicità di Sanem. I due, riusciranno a fargli perdere il contratto di collaborazione con la famosa modella Arzu Tas. Il giovane, però si accorgerà dell'accaduto e farà di tutto per convincere l'indossatrice a rispettare gli accordi presi con la sua agenzia.

Sanem, però, convinta di agire nel modo giusto asseconderà le volontà di Emre e cercherà di evitare che Can e Arzu si incontrino.

Daydreamer, spoiler al 19 giugno: Emre trama alle spalle di Can

Le trame di Daydreamer dal 15 al 19 giugno rivelano che Emre si avvarrà dell'inconsapevole complicità di Sanem per tramare alle spalle di suo fratello Can (il giovane non sopporta che il padre Aziz abbia dato a lui le redini dell'azienda di famiglia) per ottenere una campagna pubblicitaria a cui lui sta lavorando. Il ragazzo farà fronte comune con Aylin e gli sottrarrà delle foto importanti, ma il suo gesto risulterà inutile visto che la compagnia area non prenderà in considerazione il progetto. Intanto, nel corso di una festa aziendale a casa di Can ed Emre, Sanem cadrà in piscina e finirà per incorrere in momenti a dir poco surreali con Divit.

Più tardi, Emre continuerà a tessere la sua tela pur di bloccare Can nella realizzazione della nuova produzione pubblicitaria.

Daydreamer: Emre e Aylin mettono in atto un piano contro Can

Gli spoiler Daydreamer inerenti agli episodi in onda dal 15 al 19 giugno, ci dicono che Emre si avvarrà dell'aiuto di Aylin per mettere in piedi un ricatto per strappargli il contratto di collaborazione con la modella Arzu Tas, quindi di conseguenza anche il lavoro all'agenzia.

Poco dopo, però, Can si renderò conto di ciò che è accaduto e farà di tutto per recuperare la collaborazione con la famosa modella: proprio per questo motivo si metterà subito in viaggio insieme a Sanem al fine di parlare con la ragazza e convincerla a rispettare gli impegni presi con l'agenzia pubblicitaria.

Tuttavia, Sanem non ha il suo stesso scopo. La ragazza, infatti, proverà a fare in modo che i due non si incontrino, così come le ha chiesto di fare Emre. Poco dopo, Nihat e Mevkibe, i genitori di Sanem, decideranno di vendere il loro negozio al fine di saldare un debito che avevano contratto in passato, ignorando che il loro debito è già stato saldato da loro figlia.