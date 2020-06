Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono al centro dei Gossip da diverse settimane, per via della loro frequentazione iniziata a Uomini e donne. Nonostante il dating show di Canale 5 sia terminato, la coppia non ha nascosto di continuare a vedersi anche senza telecamere. In un video pubblicato da Sirius, nella giornata di giovedì 18 giugno, si è sentita una voce femminile che potrebbe essere quella della dama torinese.

Nicola pubblica un video e si sente una voce che potrebbe essere quella di Gemma

Nicola Vivarelli ha pubblicato un video nelle sue storie Instagram, in cui ha mostrato una panoramica di piazza del Popolo a Roma, in cui chiede a chi è vicino a lui: ''Cosa fanno qua?'' e si sente una voce femminile rispondere: "Fanno i concerti".

In molti hanno ipotizzato possa essere stata Gemma a rispondere a Nicola. Effettivamente Galgani il 16 giugno era ancora a Roma, in quanto era insieme a Giovanna Abate, probabilmente perché nella giornata di mercoledì dovevano fare qualche servizio per Uomini e donne Magazine, la rivista ufficiale del dating show di Maria De Filippi.

Gemma e Nicola continuano la loro frequentazione

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli stanno continuando a frequentarsi anche lontano dalle telecamere come testimonia un recente avvistamento della coppia nelle vie del centro di Roma, mentre passeggiavano a braccetto. Nell'ultimo numero della rivista di Uomini e donne, uscito il 12 giugno, la dama torinese ha raccontato che la conoscenza fra lei e il marinaio toscano sta proseguendo a gonfie vele, tanto che, dopo un viaggio in taxi in cui si sono tenuti la mano, si sono scambiati un bacio a stampo con la mascherina.

Gemma ha definito quel bacio con il suo giovane cavaliere come qualcosa di indimenticabile e ricco di emozioni.

Il futuro della coppia in televisione

Nonostante le numerose critiche mosse nei confronti della coppia che ha oltre quarant'anni di differenza di età, Gemma e Nicola hanno sempre mostrato di essere decisi a voler proseguire la loro frequentazione.

Rumors recenti in rete davano possibile la partecipazione della Galgani e di Vivarelli a Temptation Island, che inizierà il 7 luglio, ma non c'è nessuna ufficialità. Anche se nella giornata di giovedì 18 giugno il marinaio toscano ha pubblicato un post su Instagram usando come didascalia ''Ci vediamo presto'' e in molti hanno ipotizzato che potesse trattarsi proprio della sua partecipazione al reality di Canale 5.

Non resta che aspettare la prima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia, per vedere se Gemma Galgani e Nicola saranno nel cast del villaggio in Sardegna