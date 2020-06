Barbara De Santi ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle storie, prendendo alcuni spezzoni di una delle ultime puntate di Uomini e Donne, riguardanti alcune affermazioni fatte da Nicola Vivarelli e commentandole. Le parole della scrittrice di 'Fare l'amore come una escort' non sono state di apprezzamento nei confronti del ragazzo e degli outifit scelti da lui per partecipare al programma televisivo.

Barbara De Santi pubblica storie instagram e commenta l'outfit di Nicola Vivarelli

Barbara De Santi è una delle dame del parterre femminile di Uomini e Donne. Nelle ultime puntate non è stata presente in studio, ma spesso è stata in collegamento durante la trasmissione televisiva.

Nel corso delle ultime registrazioni andate in onda nei giorni scorsi, Nicola Vivarelli, il corteggiatore di Gemma, ha risposto a Sammy, che lo aveva attaccato per via dei calzini da lui indossati. Barbara De Santi ha pubblicato lo spezzone con la scena, commentando l'outfit scelto dal giovane modello.

La De Santi a Nicola Vivarelli: 'Da quando la redazione consiglia calzini?'

Barbara De Santi ha pubblicato uno spezzone della trasmissione di Uomini e Donne in cui Sammy Hassan si è rivolto a Nicola Vivarelli, dicendo: "Io non mi metterei mai quei calzini", Sirius gli ha risposto: "Questi calzini qua sono stati consigliati dalla redazione. Stai offendendo la redazione". Il commento di Barbara a completare il video pubblicato è stato: "Da quando in qua la redazione consiglia i calzini?

I costumisti, mio caro, danno consigli sugli outfit" La De Santi ha proseguito poi, facendo un commento sulle scarpe indossate da Nicola Vivarelli in una delle ultime registrazioni. Nella storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Barbara ha scritto: "Ma le scarpe vogliamo parlarne? Mio caro, queste penso siano proprio farina del tuo sacco".

L'insegnante mantovana ha pertanto smentito Sirius che, a detta sua, avrebbe detto una bugia in trasmissione, affermando di aver indossato quelle calze sotto indicazione della redazione.

Barbara ha scritto un libro: 'Fare l'amore come una escort'

Barbara De Santi con la sua partecipazione a Uomini e Donne, non ha ancora coronato il suo sogno di trovare un grande amore grazie alla trasmissione di Maria De Filippi e nel frattempo ha scritto un libro.

"Fare l'amore come una escort" è "l'opera letteraria" della dama del parterre ed è uscito nelle librerie. Barbara ha voluto raccontare alcune vicende riguardanti la sua vita attraverso gli uomini che ha incontrato nel tempo.

In merito alle storie pubblicate da Barbara su Instagram, Nicola Vivarelli, al momento, non ha ancora replicato.