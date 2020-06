Durante la puntata del 7 giugno di Live non è la d'Urso, è stato mostrato un videomessaggio di Fabrizio Corona, il quale ha detto che rischia di dover scontare altri nove mesi di carcere per reati pregressi. Infatti il giorno dopo si è presentato con il suo avvocato Ivano Chiesa in Cassazione per un'udienza.

Nel corso del programma condotto da Barbara d'Urso, ci si è soffermati sullo scontro telefonico tra l'ex "re dei paparazzi" e la presentatrice in una diretta del 2009, in seguito al quale i contatti tra di loro si sono interrotti, almeno fino a un anno fa, quando Corona si è scusato pubblicamente con lei.

Tra gli ospiti presenti in studio, la mamma di Corona e il suo legale.

La riproposizione dello scontro d'Urso-Corona del 2009

"Tra le tante cose che ho sbagliato e sono molte, ci sono gli atteggiamenti che ho avuto nei tuoi confronti, e ti chiedo scusa", così esordiva lo scorso anno Fabrizio Corona rivolgendosi a Barbara D'Urso.

Di fatto, da un po' di tempo la conduttrice napoletana non si occupava di Corona in una sua trasmissione, esattamente dal 2009, ovvero dopo il diverbio avvenuto in diretta televisiva. I report mandati in onda durante Live non è la d'Urso del 7 giugno sono partiti da uno spezzone della puntata in cui si è verificato quell'episodio. È stata mostrata l'espressione esterrefatta della conduttrice partenopea mentre ascoltava l'ex "re dei paparazzi" che la criticava con vigore per un'immagine del figlio Carlos riportata durante il programma.

Inoltre aveva accusato la presentatrice di aver accolto e monopolizzato le dichiarazioni di presunte violenze da lui perpetrate nei confronti della ex moglie Nina Moric. "Ti devi vergognare perché questo lavoro non lo sai fare e non sei mai stata una giornalista", aveva detto Corona, proseguendo: "Oggi incomincio verso di te e verso la rete una guerra che te la ricordi per tutta la vita".

In seguito all'accaduto, d'Urso si era ripromessa che avrebbe evitato in futuro di parlare di Fabrizio Corona: "Per degli anni ho deciso che lui non esisteva", ha dichiarato in diretta il 7 giugno, aggiungendo poi di aver cambiato idea per il coraggio dimostrato successivamente da Corona quando le ha chiesto scusa.

Per questo motivo gli ha permesso un "ritorno in trasmissione".

Il videomessaggio di Corona del 7 giugno

Dopo un excursus sui trascorsi burrascosi di Fabrizio Corona, è comparso un suo video attuale. L'imprenditore ha registrato il breve filmato nella sua abitazione: dopo essersi scusato per quanto accaduto in passato, ha messo al corrente Barbara d'Urso e i suoi ospiti di una sua nuova convocazione giudiziaria per l'8 giugno.

"Domani c'è un'udienza importantissima per la mia vita, l'ennesima in Cassazione a porte chiuse. Si decide se devo rifarmi i nove mesi di pena che ho già fatto". L'ex marito di Nina Moric ha poi aggiunto di avere "fede nella giustizia italiana".

Proseguendo nelle sue dichiarazioni, ha sottolineato: "Ho fatto già più di sei anni dietro le sbarre e altri di comunità, ora sono agli arresti domiciliari e spero che per una volta le cose vadano come devono andare".

Gli interventi in sua difesa

Durante la diretta tv è intervenuta più volte la mamma di Fabrizio, Gabriella Corona: "È chiaro e lampante che prima era un'altra persona", ha detto, aggiungendo che i comportamenti del figlio erano dovuti ad una patologia che ora sta curando con l'apporto di un terapeuta. "È una personalità borderline con delle problematiche di personalità molto importanti", ha ribadito la signora.

In seguito, la mamma di Corona ha dichiarato di sentirsi molto più tranquilla rispetto al passato, poiché sono migliorati anche i rapporti tra fratelli e inoltre adesso ha accanto a sé due persone a lui molto care, il figlio Carlos e l'ex moglie Nina Moric con cui ha un ottimo rapporto.

Nel corso del dibattito è intervenuto anche l'avvocato Ivano Chiesa, il quale ha precisato che il suo assistito rischia nove mesi di carcere "per delle cavolate fatte a novembre", specificando: "È andato in televisione a fare delle cose alla Corona".