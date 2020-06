Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono da diverse settimane al centro dei Gossip per via della loro conoscenza e frequentazione all'interno del dating show di canale 5. La differenza di età fra la coppia di ben oltre quaranta anni, non sembra un ostacolo da ambo le parti e il modello ventiseienne si è detto sempre deciso in merito al suo voler continuare a corteggiare la dama torinese. Nella giornata di venerdì 5 giugno, Nicola e Gemma sono stati avvistati insieme a passeggio.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli a passeggio

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli continuano la loro conoscenza e ci sono le prove.

In un video pubblicato su Instagram, su diversi account di gossip, come quello de Il vicolo delle news, la coppia è apparsa a passeggio in centro. Sia il giovane marinaio sia Gemma, indossavano la mascherina, ma la vicinanza fra i due era notevole. Una ragazza, incontrandoli per la strada, ha ripreso un filmato in cui appaiono entrambi, intenti a camminare e la Galgani e Nicola erano a braccetto. La frequentazione fra la dama del parterre femminile di Uomini e donne e il modello toscano sta continuando e sembrano non esserci problemi fra i due, nonostante la differenza di età.

La frequentazione fra Gemma e Sirius è molto criticata

La conoscenza fra la Galgani e Sirius è molto criticata, sia dagli opinionisti, Tina in primis, sia dal parterre femminile e anche il pubblico in rete nutre forti dubbi sul reale interesse di un ragazzo così giovane, nei confronti di una donna matura.

Nonostante le battute, soprattutto da parte della Cipollari che definisce la coppia come quella fatta da nonna e nipote, i due sono andati avanti dritti per la loro strada, continuando a conoscersi piano piano. La conoscenza fra la dama torinese e Nicola è iniziata via chat, quando il bel marinaio si faceva chiamare Sirius.

Da quando il modello ventiseienne si è presentato in studio, la Galgani è rimasta affascinata dal marinaio toscano e hanno iniziato a uscire in esterna e a telefonarsi più volte al giorno.

I primi litigi fra Nicola e Gemma

Nicola e Gemma, dopo alcune settimane dall'inizio della loro conoscenza, hanno avuto piccoli litigi, dovuti a lamentele da parte della Galgani nei confronti di Sirius.

La dama del dating show di Maria De Filippi ha accusato il marinaio di non risponderle sempre a tutte le sue telefonate, ma la coppia è riuscita a chiarirsi. Nella puntata andata in onda il 5 giugno, Vivarelli e Gemma hanno avuto un chiarimento in merito alla loro prima serata senza telecamere, in cui non è scattato un bacio. La situazione fra i due sembra essersi chiarita e la loro conoscenza sta andando avanti, come dimostrato dal video registrato da una fan che li ha incontrati per strada. Al momento quindi, la frequentazione fra Gemma e Nicola sta continuando e la vicinanza e il contatto fisico sono aumentati, andando a passeggio a braccetto. Non resta che attendere le prossime segnalazioni.

Qui sotto il video della coppia in giro.