Il rumors che ha lanciato l'influencer Amedeo Venza sulla nuova edizione di Temptation Island Vip, ha del clamoroso: pare che una delle coppie del cast possa essere quella formata da Gemma Galgani e dal giovanissimo Sirius. In rete, dunque, si vocifera che la protagonista di Uomini e donne Over sia pronta a mettere alla prova la sua frequentazione con il 26enne Nicola Vivarelli nel reality condotto da Alessia Marcuzzi.

Gemma e Sirius sarebbero vicini a Temptation Island Vip

Dopo che Tvblog ha anticipato il possibile approdo di Antonella Elia nel cast della nuova edizione di Temptation Island Vip, è toccato ad un noto influencer rendere pubblici i nomi di altri due possibili concorrenti.

Amedeo Venza, tramite il suo profilo Instagram, ha informato i curiosi dell'eventualità che una discussa coppia nata di recente a Uomini e Donne venga inserita nel cast del reality estivo di Canale 5.

Stando all'indiscrezione in questione, due dei protagonisti della terza stagione del format sulle tentazioni d'amore, potrebbero essere Gemma Galgani e Nicola Vivarelli.

La regina incontrastata del Trono Over, dunque, sarebbe disposta a mettersi in gioco nel programma che per il secondo anno consecutivo sarà condotto da Alessia Marcuzzi, e vorrebbe farlo assieme al ragazzo che sta frequentando da un paio di mesi davanti alle telecamere.

Rumors sulle possibili coppie di Temptation Island Vip 3

Gemma e il 26enne Nicola, dunque, da qualche ora sono stati inseriti nella lista dei possibili concorrenti della terza edizione Vip di Temptation Island, quella che dovrebbe andare in onda su Canale 5 il prossimo autunno.

La dama di Uomini e Donne Over e il suo giovanissimo corteggiatore, sono da mesi al centro delle chiacchiere per il loro controverso rapporto: sebbene tra loro ci siano oltre 44 anni di differenza, la Galgani e Sirius (questo il nickname col quale il ragazzo si è presentato in chat alla torinese) continuano a professarsi molto interessati l'uno all'altro.

Risalgono a pochi giorni fa, infatti, le foto e i video che alcuni curiosi sono riusciti a fare alla presunta nuova coppia per le strade di Roma. Anche se il dating-show è andato in vacanza e le puntate da registrare sono in sospeso fino a settembre, i "piccioncini" escono ancora insieme e non nascondono la loro reciproca voglia di conoscersi meglio anche lontano dai riflettori.

Un'altra coppia Vip che di recente è stata accostata al reality Mediaset, è quella formata da Antonella Elia e Pietro Dalle Piane: i due, reduci dall'ultima edizione del Grande Fratello Vip, sarebbero già pronti a mettersi in gioco in un altro format molto amato dal pubblico.

Temptation Island Nip torna il 7 luglio

Un'altra notizia che è circolata nelle ultime ore su Temptation Island, è quella riguardante la data in cui la nuova versione Nip debutterà su Canale 5. I palinsesti Mediaset di luglio e agosto che Publitalia ha reso noti in questi giorni, hanno confermato il ritorno del reality condotto da Filippo Bisciglia tra poco meno di un mese.

Martedì 7 luglio, dunque, è prevista la messa in onda della prima puntata dell'edizione 2020 del format che permette ad alcune coppie non famose di testare il loro sentimento: i fidanzati/e vivranno per 21 giorni a stretto contatto con ragazzi/e single in due diversi villaggi della Sardegna, e solo al termine dell'avventura decideranno se tornare a casa da soli oppure col partner.

Temptation Island Vip, invece, dovrebbe tornare in televisione tra settembre e ottobre sempre con la conduzione della riconfermata Alessia Marcuzzi che, stando agli ultimi rumors, potrebbe ritrovarsi a dover gestire il carattere fumantino di Antonella Elia e le emozioni incontrollabili di Gemma Galgani.