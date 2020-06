Barbara d'Urso, nella giornata di giovedì 18 giugno, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui ha fatto una comunicazione inaspettata ai fan. La conduttrice partenopea ha mostrato ai follower la sua mano fasciata e ha detto di avere un'ustione di secondo grado.

Barbara d'Urso si è ustionata la mano

Barbara d'Urso ha spiegato di essersi ustionata la mano nel pomeriggio di mercoledì 17 giugno. La presentatrice ha ricordato ai fan di non essere solita condividere molte cose che riguardano la sua vita privata e che non avrebbe voluto raccontare questo episodio al suo pubblico, ma la cosa si è resa inevitabile, in quanto domenica sera condurrà in diretta Live - Non è la d'Urso e il problema che ha sarebbe stato visibile e, pertanto, ha deciso di dare spiegazioni.

Carmelita non ha spiegato in che modo si è provocata l'ustione di secondo grado alla mano, ma ha mostrato solamente la fasciatura.

Barbara spiega il momento terribile vissuto ustionandosi

Accompagnata da un calice di vino bianco, Barbara si è fatta forza commentando la vicenda, ma non scendendo nei particolari. D'Urso ha inserito la seguente didascalia sul video postato: ''Ustione di secondo grado. Un po’ di vino e vi racconto tutto". La presentatrice di Pomeriggio 5, riferendosi a quanto le è successo, ha detto: ''La cosa è bella pesantuccia'', aggiungendo di essere sotto antidolorifici, ma si è dimostrata positiva nonostante l'accaduto, spiegando che le cose brutte sono altre e fortunatamente riuscirà a guarire.

I commenti negativi sotto al video pubblicato da Barbara

Sotto al video pubblicato da Barbara d'Urso non sono mancati commenti negativi da parte di alcune persone che hanno criticato Carmelita. Una ragazza ha scritto: ''Ahahah lo fai perché sei gelosa di Mara Venier sei patetica'', riferendosi alla presentatrice di Rai 1 che era andata in diretta con il piede fasciato a fine maggio, dopo essere caduta dalle scale.

Un altro ha scritto: ''Una donna, superati i sessant’anni, dovrebbe fare altre cose, ad esempio: pulire casa (quando non ha impedimenti articolari), preparare dolci, portare i nipotini al parco. Non essere ridicola, quindi, evitare di fare la vamp (atteggiamento non consono a una donna in età avanzata la quale sta vivendo il decadimento psico-fisico), e sorridere con rassegnazione alla vecchiaia''.

Un altro commento è stato: ''Ma cosa vuoi, nonnina?! A quest'ora le vecchiette come te, sono a letto già da un pezzo...''. Non resta che attendere la nuova puntata di Live - Non è la d'Urso di domenica 21 giugno, per vedere se Barbara deciderà di raccontare come si è provocata l'ustione alla mano.