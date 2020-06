Sono sempre più intriganti le vicende della nuova Serie TV Daydreamer - le ali del sogno che ha aperto i battenti da poco su Canale 5 e terrà compagnia per tutta l’estate. Gli spoiler dell’episodio in programmazione sul piccolo schermo italiano il 24 giugno 2020, annunciano che Sanem Aydin (Demet Özdemir) si impegnerà per mandare a monte un colloquio di lavoro nell’agenzia dei Divit.

L’aspirante scrittrice per conto di Emre (Birand Tunca), e con la complicità della sua amica Ayhan (Ceren Tasci) farà prendere un grosso spavento a tutti i dipendenti della Fikri Harika. Dopo aver lasciato un topo a piede libero nella struttura durante la valutazione dei tecnici, la ragazza scoppierà a piangere per essere stata umiliata da Deren (Tugce Kumral): a consolare la sorella di Leyla ci penserà Can (Can Yaman).

Tra quest’ultimo e Sanem quindi ci sarà un momento di tenerezza, ma purtroppo non si riconcilieranno in modo definitivo.

Daydreamer, spoiler al 24/06: Sanem si procura un topo con l’aiuto di Ayhan

Nel corso della puntata della telenovela in onda su Canale 5 mercoledì 24 giugno 2020, Emre continuerà a far sapere alla sua amante segreta Aylin ogni mossa di suo fratello. Per cominciare le anticipazioni dicono che Sanem quando recupererà dei documenti nella tipografia su richiesta di Leyla, vedrà Can in difficoltà. Quest’ultimo sarà turbato, poiché non saprà quale modella scegliere per una campagna di beneficenza in cui avrà il ruolo di fotografo.

In seguito la Aydin troverà un escamotage per boicottare l’ispezione dell’agenzia su ordine di Emre: quest’ultimo vorrà impedire che Can firmi un contratto di lavoro con un’importante azienda cosmetica internazionale.

In particolare la giovane si farà procurare un topo dalla sua amica Ayhan. A questo punto l’aspirante scrittrice libererà il criceto nel bel mezzo di una riunione, precisamente nel locale in cui saranno verificate le condizioni igieniche della nota azienda pubblicitaria.

Deren su tutte le furie, Can conforta la Aydin

Il caos scatenato alla Fikri Harika proprio nel momento meno opportuno a causa di Sanem, farà perdere le staffe a Deren, l’agente di punta dell’agenzia. Quest’ultima non appena verrà a conoscenza che la sala relax è stata allestita dalla Aydin la disprezzerà nel peggiore dei modi, e le chiederà di sistemarla.

L'aspirante scrittrice si mostrerà fredda, anche se Can sarà molto premuroso nei suoi confronti dopo averla sorpresa in lacrime.

In seguito l’avvocato Metin non appena si accorgerà che il primogenito di Aziz nutre un interesse per la Aydin, proporrà alla giovane di posare come modella per la nuova campagna.