Sembrava essere sfumata definitivamente la possibilità di vedere Gemma Galgani e Nicola Vivarelli nel cast di Temptation Island. Le ultime mosse social del protagonista di U&D Over, però, hanno riacceso i gossip su una sua imminente partecipazione di coppia al reality estivo di Canale 5. Dopo aver salutato i followers di Instagram con uno strano "ci vediamo presto", Sirius si è mostrato a Roma in versione turista: la voce che si sente in sottofondo alla Stories del ragazzo, sembrerebbe essere quella della dama 70enne.

Nicola e Gemma turisti a Roma dopo U&D

Dovrebbero mancare pochissimi giorni all'inizio delle riprese in Sardegna della nuova edizione di Temptation Island, quella che debutterà su Canale 5 il 7 luglio prossimo.

Vista l'imminente partenza dei protagonisti per l'isola dove ogni anno si registrano le puntate del reality Mediaset, i curiosi stanno monitorando i comportamenti social di alcuni possibili protagonisti.

C'è una "coppia" molto discussa, ad esempio, che si è appena riunita a Roma dopo qualche giorno di lontananza: si tratta di Nicola Vivarelli e Gemma Galgani, che ieri hanno fatto i turisti nella capitale.

È una Instagram Stories che ha pubblicato il giovane ad aver spoilerato sia il fatto che si trovi nel capoluogo laziale sia che con lui c'è la dama di U&D che sta conoscendo da qualche mese. Nel video in questione, infatti, si sente il 26enne chiedere "cosa ci facevano qui?" e una voce femminile (che sembra quella della torinese esperta di musica e teatro) rispondere "i concerti".

Sintonia alle stelle per la presunta coppia di U&D

Nonostante sia preso di mira ogni giorno da commenti cattivi e di scherno per la grande differenza d'età che c'è tra lui e Gemma (44 anni), Nicola Vivarelli continua a coltivare il suo interesse per la protagonista assoluta di U&D.

Non è la prima volta, infatti, che i due volti del Trono Over vengono sorpresi insieme a Roma dopo la fine del programma al quale partecipano: qualche settimana fa, per esempio, la dama e il cavaliere sono stati paparazzati sottobraccio per le vie della capitale più affiatati che mai.

Nonostante questo, però, non è ancora arrivata l'ufficialità sul fatto che la Galgani e Sirius possano essere nuova coppia: i due continuano a parlare di una bella conoscenza che ormai va avanti da più di due mesi con pochi risvolti concreti (ci sarebbe stato soltanto un bacio a stampo tramite la mascherina tra loro).

Temptation Island nel futuro di alcuni ex di U&D

Il fatto che sia Gemma che Nicola siano a Roma anche ora che Uomini e donne è in vacanza (ricomincerà a settembre con una nuova stagione), ha portato alcuni a riprendere in considerazione l'ipotesi Temptation Island. La dama, infatti, non ha mai lasciato la capitale da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria in Italia e neppure ora che potrebbe, sta tornando nella sua Torino.

Il sospetto che hanno molti, dunque, è che nell'imminente futuro della Galgani potrebbe esserci la partecipazione con Vivarelli al reality estivo di Canale 5, le cui registrazioni inizieranno a brevissimo in Sardegna.

Ad alimentare questo rumors, è stata una strana didascalia che il 26enne ha scritto sotto al suo ultimo post Instagram: "See you soon" (ci vediamo presto), come a voler salutare i suoi follower prima di un'assenza più o meno lunga dai social network.

A far parte del cast del format condotto da Filippo Bisciglia, però, potrebbero essere anche altre coppie composte da almeno un ex volto di U&D: le più quotate al momento sono quelle formate da Giulia Cavaglià (sia corteggiatrice che tronista) e Francesco Sole, Giulio Raselli e Giulia D'Urso (innamoratisi proprio nel dating-show).