Clizia Incorvaia da diverse settimane è al centro dei Gossip per via della sua relazione con Paolo Ciavarro. La influencer siciliana è stata sposata con Francesco Sarcina e la causa della fine del loro matrimonio, sembrerebbe un tradimento con Riccardo Scamarcio. Nel raccontare il rapporto che l’ha legata all’attore, durante la puntata di Live - Non è la D'Urso dello scorso ottobre, Clizia Incorvaia ha fatto una gaffe, utilizzando dei verbi coniugati non correttamente, nella giornata di lunedì 14 giugno 2020, il video con l'errore grammaticale è tornato ad essere condiviso su Twitter e commentato da vari utenti.

Clizia Incorvaia ha coniugato male alcuni verbi a Live

Clizia Incorvaia, nel corso della puntata in diretta di Live – Non è la D’Urso, ha raccontato la fine del suo matrimonio con il leader delle Vibrazioni e il rapporto con l’amico e testimone di nozze del marito, Riccardo Scamarcio. Il cantante, in passato, ha affermato di aver messo fine al suo matrimonio con l’ex gieffina, per via della relazione fra sua moglie e il protagonista di ‘Ho voglia di te’. Durante la narrazione dei fatti, Clizia ha fatto alcuni scivoloni grammaticali dicendo: ''Ci presimo un panino e ci misimo in macchina''. La frase non è passata inosservata al pubblico a casa, che si è scatenato con i commenti su Twitter, anche a distanza di così tanti mesi.

Il racconto di Clizia sulla sua conoscenza con Riccardo Scamarcio

Clizia Incorvaia aveva spiegato a Barbara D’Urso, durante la trasmissione Live - Non è la D'Urso, che lei e l'attore Riccardo Scamarcio si erano recati al Mc Donald’s di Rozzano, vicino a Milano, per prendere un panino e ritornare subito dopo in macchina ma, raccontando episodi risalenti al passato, provando a coniugare i verbi, ha usato due parole inesistenti nella lingua italiana: presimo e misimo.

La gaffe non è passata inosservata sul web e su Twitter gli utenti si sono scatenati nel commentare la vicenda. Il video con gli errori grammaticali è spopolato nuovamente sui social anche nella giornata di ieri.

La storia d’amore fra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia è nata al GF Vip 4

Durante la sua permanenza al GF Vip 4, Clizia Incorvaia ha conosciuto Paolo Ciavarro e hanno iniziato una storia d’amore.

La coppia, uscita con qualche settimana di distanza dalla casa di Cinecittà, ha vissuto il periodo di chiusura forzata nella casa dove avevano la residenza: Paolo a Roma e Clizia in Sicilia. Poco dopo la riapertura delle regioni, la coppia si è ricongiunta nella città di Clizia Incorvaia e ha trascorso qualche giorno insieme. La relazione fra i due giovani, al momento, sta procedendo a gonfie vele e si dimostrano sui social, felici e innamorati.