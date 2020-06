Barbara D'Urso e Taylor Mega si sono chiarite nel salotto di Live-Non è la d'Urso, in occasione della 50esima puntata del talk di Canale 5. Stando a quanto riferito dalla conduttrice campana, l'influencer durante il periodo di lockdown le ha rivolto le sue scuse ed ha rinnovato la stima nei confronti di Carmelita.

Per chi non avesse seguito la vicenda, Taylor Mega era stata letteralmente cacciata in diretta da Barbara d'Urso. La conduttrice Mediaset era venuta a conoscenza di uno scatto dell'influencer in cui mostrava il dito medio alle forze dell'ordine.

Da quel momento in poi, la 26enne non era più apparsa in nessuna delle trasmissione condotte dalla d'Urso.

Taylor Mega torna ospite a Live

Domenica 7 giugno su Canale 5 è stata trasmessa una nuova puntata di Live - Non è la d'Urso. Con grande sorpresa dei telespettatori, è tornata tra gli ospiti Taylor Mega per parlare di truffe.

Prima di partire con il talk, Barbara d'Urso ha fatto chiarezza sulla presenza dell'influencer. La conduttrice campana ha affermato di essere una persona coerente: "Sapete che Taylor Mega non veniva più invitata nelle trasmissioni che io conduco per un episodio avvenuto in diretta".

Nell'argormentare la sua posizione, la d'Urso ha precisato: "Taylor mi ha inviato un messaggio, mi ha chiesto scusa ed ha ribadito la stima per me". Ma non è finita qui: la conduttrice campana ha dichiarato che, l'influencer ha rinnovato la stima anche nei confronti delle forze dell'ordine.

Dunque, Barbara d'Urso dopo aver ricevuto le scuse da parte della 26enne ha deciso di perdonare Taylor Mega. A quanto pare è tornato il sereno tra le due donne, quindi con tutta probabilità la giovane friulana tornerà a ricoprire il ruolo di opinionista nei programmi di Carmelita.

Il futuro dell'influencer

Taylor Mega attraverso una serie di Instagram Stories ha parlato dei suoi nuovi progetti per il futuro. La giovane ha spiegato di essersi presa una pausa dalla televisione di sua spontanea volontà: "Essere sempre messa alla gogna mediatica fa parte del game, ma non è facile da affrontare".

L'influencer friulana ha dichiarato di avere molti progetti di lavoro, in cui i protagonisti saranno proprio i suoi follower: "Non vedo l'ora di farveli vedere". Inoltre, la 26enne ha lanciato una stoccata a tutti i suoi haters.

La giovane ha precisato che tutti coloro che si aspettavano un suo fallimento dovranno ancora attendere, perché non è arrivato il momento: "Non è così, mi dispiace". Dunque per lei il ritorno a Live - Non è la d'Urso è stato solamente il primo gradino di una lunga salita: "Sono veramente orgogliosa".